即時中心／徐子為報導



中央普發現金1萬元，財政部指出，已有破千萬人領到，而台中市議會日前通過提案，要求台中市政府研議普發5萬元案，市府公文回覆，稱財政目前無餘裕、無法發錢；多名市議員今（13）天質詢，要求台中市長盧秀燕要有「guts（膽量）」，大方普發5萬元；對此，盧秀燕回應說，「只要有錢，我非常願意發」、「如果大家認為不要減債，可以討論」。





台中市議會在9月24日曾通過提案，要求市府研議普發5萬案，引發不少市民關切，今天是議會總質詢的首日，多名綠營市議員，包含陳淑華、陳俞融、陳雅惠、謝家宜、張芬郁及蕭隆澤等人指出，議會要求市府在1個月內提書面報告，結果市府僅在上（10）月27日以一紙公文回覆議員，稱市府財政實無餘裕可發現金，不見書面資料也沒有具體對策，綠營痛批市府態度根本是藐視議會。



陳淑華播了2段盧秀燕過往發言影片，盧要求中央還稅於民「而且要快」、「大罷免不是為了救被罷的立委，是為了1人1萬」；盧秀燕答覆說，台中市府普發現金不是不可行，如果像中央有財政餘裕就會考慮，但台中目前的決算合計仍短絀9億元。



陳淑華指出，中央也並非有餘裕，而是採舉債來普發現金，台中市在盧秀燕任內大賣土地獲超過千億元、超收200億元，明年統籌分配款再增295億元，有錢每年花逾3.5億元舉辦購物節，卻喊窮沒錢普發5萬照顧市民，根本是「雙標燕」，非洲豬瘟也防疫無能，沒有guts、沒擔當。



盧秀燕則鬆口表態「如果大家認為台中不要減債，可以討論」。



台中市府回應，若財政狀況轉好、有盈餘，會很樂意普發現金。市府財政局說明，台中市歷年決算累計尚有短絀，各項重大建設經費需求龐鉅，每年預算均有差短須彌平，目前無餘裕可普發現金。台中市各項收入繳入市庫後，都已統籌運用於推展各項市政建設及社會福利政策，並納入各年度決算，非未來可使用財源，且2019年至2024年度歲入歲出決算合計「短絀」9億元；截至2024年底，歷年累計尚有短絀211億元、公共債務未償餘額845億元。





廣告 廣告

原文出處：快新聞／台中普發5萬有譜？盧秀燕：符合「這前提」願意發

更多民視新聞報導

沈伯洋、八炯、閩南狼連遭中國懸賞通緝！時代力量反應曝光了

陳文茜罹癌第4期停止免疫療法 癱地大喊「自行宣告康復」

國民黨籍5連霸議員詐助理費近900萬 判囚7年4月定讞

