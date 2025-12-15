中部中心/王俞斐、李柏瑾 台中報導

台中有民眾前往新社一間景觀餐廳泡腳，控訴店內環境不佳，池底有綠色和黑色汙垢，要求店家退費，卻被拒絕，實際回到餐廳，部分泡腳池底部確實有咖啡色痕跡，對此業者駁斥是汙垢，澄清是中藥顏色沉澱。





台中景觀餐廳遭控"泡腳池底髒亂" 業者澄清:中藥沉澱(圖/民眾提供)









民眾網路發文，看到網紅推薦，特地來泡腳，卻泡了一肚子火，1小時收費150元，但前一個客人使用過後沒有收，池底也綠綠黑黑的，向店家反應能否退費，店家說不能，還說池底綠色是中藥沉澱，讓他無法接受。

店內部分泡腳池底部確實肉眼可見咖啡色和綠色痕跡 業者表示都有定期清潔(圖/民眾提供)









民眾前往消費的，是位在台中新社，這間景觀餐廳，主打可以露營烤肉，還能泡腳，實際進到店內，部分泡腳池底部，確實肉眼可見，咖啡色和綠色痕跡。





業者澄清池底的顏色是中藥顏色沉澱並非汙垢 未來會請廠商更換更換池底顏色(圖/民眾提供)









不過對於民眾指控，業者也喊冤，表示對於品質，一直都很要求，第一次接到類似反映，澄清池底的顏色，是中藥顏色沉澱，並非汙垢。業者補充，每個泡腳池，都是讓民眾，自行將中藥包投入使用，雖然每天都會清潔，但時間一久，難免造成沉澱，未來會請廠商更換更換池底顏色，希望避免糾紛發生。





