台中景點推薦｜台中綠美圖正式開幕 開箱全台最美閱讀場域 亮點一次看

台中新景點再加一！全台首座結合市立美術館與市立圖書館的「台中綠美圖」，因請來日本SANAA事務所操刀設計，在正式開幕前就先造成轟動，而試營運期間也成為最熱門的拍照與散步去處。然而，綠美圖不只遠看壯觀、美麗，走進館內更能感受到光線、空間與藝文氛圍交織出的舒適節奏，接下來我們將帶大家開箱台中綠美圖，一窺其空間與亮點，看這裡是如何為台中的文化願景寫下亮眼新篇章。

台中景點：台中綠美圖亮點——新型態的複合式文化場館

坐落於中央公園北側的台中綠美圖，是台中市立美術館與台中市立圖書館共構的複合式文化場館，將持續透過知識的散布、感知與藝術的傳遞，帶領民眾思考多元議題、回應當代文化的需求，並發展出豐富的公眾計畫與展演活動，期望和台中的人與環境有更多的連結與可能性，成為一處富含包容與無限可能性的文化空間新典範！

台中景點：台中綠美圖亮點——國際級地標

台中綠美圖建築由日本首位獲得普立茲克獎的女建築師——妹島和世，與西澤立衛所組成的SANAA事務所，還有劉培森建築師事務所合作設計，打造出八座高低錯落、內部空間相互連通的建築量體，而建築外觀則以玻璃帷幕、烤漆鋼板等材料相互搭配，並將自然光線與公園綠意引進室內，藉此呈現流動與通透的設計核心。近期台中綠美圖再添殊榮，榮獲2025金點設計獎「年度最佳設計獎」與「視覺識別系統獎」肯定！

台中景點：台中綠美圖亮點——全台首創分齡分棟設計

試營運結束後，有網友形容台中綠美圖裡面「大到迷路」，也有不少人真實感受到藝術和閱讀融合的魅力，認為台中綠美圖成功提升了台中國際城市風貌！而台中綠美圖於2025年12月13日正式開館，圖書館採挑高設計，營造寬敞明亮的閱讀空間，並導入先進數位科技，創造嶄新的互動閱讀體驗，此外還貼心為兒童、青少年、樂齡者提供獨立的閱讀區，是目前全首座採分齡分棟設計的公共圖書館，滿足不同年齡層讀者的需求。

台中景點：如何前往台中綠美圖？

如果要去台中綠美圖，搭高鐵抵達高鐵台中站後，於七號出口轉搭計程車至台中綠美圖；搭乘台中捷運綠線則在「文華高中」下車，步行至「文心河南路口」轉乘525路至「經貿七路口」下車，沿經貿路二段至經貿七路口，步行約5分鐘即可抵達。自行開車前往的話，從國道一號南下中清交流道，右轉環中路二段再左轉中科路，國道一號北上中清交流道，接著右轉環中路二段後左轉中科路。

地址｜台中市西屯區中科路2201號

電話｜04-24225101

台中景點：台中綠美圖開館活動

台中綠美圖期盼透過多元的展覽與公眾活動，包含展覽、講座、走讀、工作坊等等，積極推動藝術普及、倡導永續發展，讓藝術走進社區！台中市立美術館正式開館首展以「萬物的邀約」為主題，從館舍所坐落的中央公園地景與城市關係出發，結合場館空間流動與開放的特質，邀請觀者探索人性、動物與自然風景，值得一提的是參展作品有國際級藝術家梁慧圭、林明弘的裝置藝術。

台中景點｜台中綠美圖樓層導覽

台中綠美圖一樓為兒童閱覽區、遮蔭廣場，二樓是青少年閱覽區，三樓為圖書館大廳、期刊報紙區和「數位光境（結合視聽區、公用電腦及配備專業繪圖軟體的高階創客電腦）」，由圖書館三樓大廳手扶梯或電梯向上至五樓，則來到藝術、外文圖書區，以及不定期舉辦展覽和講座的「世界講堂」還有半戶外空間「文化之森」，六樓是文學、史地圖書區，而七樓為總類、哲學、宗教、科學、應用科學圖書區。透過二樓與五樓的連橋，可從圖書館通往美術館，遊走在兩館間，相當有趣！

台中綠美圖常見問題

台中綠美圖需買門票嗎？

台中綠美圖的主體公共空間與一般展覽都是免費參觀， 不需門票。但要注意的是，未來特展部分可能會另外收費，還請大家依現場公告為主。

台中綠美圖開放時間？

美術館開放時間為週二至日09:00-17:00，週六延長至20:00，週一休館，而國定假日照常開放；圖書館開放時間為週二至六08:30-21:00，週日08:30-17:30，週一及國定假日休館。

本文為「ReadyGo」編輯團隊授權刊登，原文自此