台中智慧救護與交通號誌升級 年節強化安全整備

【記者陳世長台中報導】年節將至、各項大型活動接連登場，城市交通安全與緊急救護量能面臨高度考驗。為確保用路人行車安全、提升緊急救護效率並完善大型活動人群疏導機制，台中市政府持續強化跨機關整備，從道路工程、交通管制到智慧救護體系全面盤點升級。市長盧秀燕（29）日主持道路交通安全督導會報，要求各單位全面落實交通安全、救護動線與公安維安整備，守護市民平安過好年。





盧市長指出，道路交通安全涵蓋多個面向，包括道路設施、號誌等硬體工程須持續建置與優化，交通法規與制度需不斷檢討精進，第一線的執行與維安更是關鍵。近期北捷發生隨機傷人事件，凸顯交通疏導與治安維護密不可分，市府在規劃交通動線時，必須同步納入公安與治安考量。



針對年節大型活動，盧市長以近日台中舉辦的五月天演唱會為例表示，每場活動湧入數萬人潮，對交通疏運、道路安全及維安體系都是嚴峻考驗。北捷事件後，市府針對大型活動全面加強道安、公安與維安規劃，感謝各局處通力合作，使前兩場活動順利完成。她也提醒，相關演唱會仍將持續至跨年與明年初，整備工作不能鬆懈。



盧市長進一步指出，即將到來的跨年晚會更是重中之重。去年跨年活動在中央公園吸引約48萬人次，創下園區啟用以來新高，今年卡司陣容更為強大，預期人潮再創高峰。無論是交通疏散、道路安全，或公安、治安與緊急應變，都是一項艱鉅任務。她也表示，將親赴現場視察防護演練，確保跨年活動萬無一失。



交通局長葉昭甫表示，市府並規劃以中國醫藥大學附設醫院為核心，於周邊33處重要路口導入「緊急車輛優先號誌系統」，預計明年5月上線運作，目標將救護車於路口的綠燈通過率提升至90%以上，讓救護車後送病患更順暢，縮短行駛與醫療交接時間。



葉局長說明，市府近年與交通部運輸研究所及中華電信合作，於水湳經貿園區及向上路五段試辦緊急車輛優先通行號誌計畫，應用5G車聯網技術即時控制號誌燈號，讓消防救護車輛優先通行。試辦成果顯示，緊急車輛抵達路口為綠燈的機率，已由啟動前的41.20%提升至72.15%，平均每趟出勤可節省約13秒至40秒，有效提升後送效率。



盧市長肯定交通局推動智慧路網的成果，並指出，台中市率先投入建置相關系統，走得早、也走得對，但單一縣市受限於經費與規模，仍有其極限。她建議中央可整合數位部、交通部等相關部會力量，結合現有成熟的GPS與導航技術，建置全國性的救護車即時辨識與提醒機制，讓用路人可即時掌握救護車動向，及早避讓，整體效益將更為顯著。



