台中智慧稅務翻轉印象「神準AI」撈出上億節稅金

台中市政府地方稅務局徹底翻轉民眾對稅務機關的刻板印象，以科技為核心，打造「智慧又有溫度」的服務模式，不僅幫市民主動省下上億元稅金，更兼顧節能減碳，成為全國地方稅務的創新典範。

地稅局長沈政安表示，為落實「輕稅簡政」理念，地稅局將「主動服務」視為核心價值，針對過去民眾常因資訊落差而多繳稅的問題，全國首創導入資料採礦技術。地稅局自行撰寫程式，從數百萬筆資料中精準篩選出符合減免資格的對象，包括低收入戶房屋稅、身心障礙車輛牌照稅、自用住宅地價稅等，並主動寄發通知，協助市民減免或退稅，成功為市民累計省下超過億元稅金，真正做到「不讓市民多繳一分冤枉稅」。

此外，地稅局也積極推動數位治理，推出全國版地方稅AI智慧客服「地稅小幫手」，整合稅務諮詢、試算、申辦及繳稅等功能，提供24小時、全年無休的一站式服務。自系統上線以來，估計已減少超過10萬5000公斤碳排放，同步實現便民與環保目標。

這項創新服務屢獲肯定，先後榮獲亞太智慧城市大獎、行政院政府服務獎等多項殊榮，奠定台中智慧稅務的全國領先地位。地稅局強調，未來將持續深化科技應用，讓市民感受到「中市稅安心」。

