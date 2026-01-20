台中智慧稅務 地稅局主動通知市民減稅年省逾億元

【記者陳世長台中報導】一般人收到「稅務局」的通知信，都直覺以為荷包又要失血了，但在台中市卻可能正好相反，而是收到1份大禮包！台中市政府地方稅務局近年積極推動「主動服務」，透過大數據分析與跨機關資料整合，主動找出符合減免稅資格的市民，並直接寄發提醒申請通知，運用智慧科技幫大家省荷包，每年都幫市民朋友節省超過1億元以上的稅金。



地稅局長沈政安表示，「很多時候，不是市民不申請，而是根本不知道自己符合減免稅資格！」。過去不少民眾因不熟悉稅法或生活忙碌，錯失原本可以享受的節稅優惠。為了真正照顧到需要的市民，地稅局轉換角色，從「被動受理」轉變為「主動通知」，而這項轉變，不僅需要技術，更仰賴跨機關協調合作，將社政、監理、戶政等資料庫裡的千萬筆數據進行交叉比對，從中找出特定民眾，協助他們主動減免稅。



沈局長指出，在關懷弱勢方面，地稅局運用跨機關資料，勾稽出符合資格的身心障礙者家庭，通知申請使用牌照稅減免，替他們大幅減輕用車負擔；另外還針對首次符合資格的低收入戶，主動寄發房屋稅減免輔導函，並每年主動續辦先前已核准且條件未改變的案件，讓民眾免申請、免奔波。此外，地稅局也積極為努力打拚的屋主減輕稅務負擔，針對換屋族，篩選出可能符合土地增值稅重購退稅條件的案件並寄發通知；對於符合自用住宅條件的民眾，也主動提醒申請地價稅優惠稅率，確保市民不因資訊落差而多繳稅。



地稅局補充說明，為便利市民申請，每份通知書上都附有專屬QR-Code，直接掃描就能連結至地方稅網路申報作業線上申辦或線上回復平台，簡單輸入相關資料，免出門、免排隊就能完成申請。地稅局強調，未來將持續跨機關合作，結合科技與溫度精進主動服務，讓稅務服務走在市民需求之前，確保市民享受每項應有的租稅權益。