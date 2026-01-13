台中智慧路網、公車、轉運一次到位

台中市府推動雙十公車市民限定，打造便利舒適的公共運輸服務。（記者徐義雄攝）

記者徐義雄／台中報導

台中市交通建設全面升級智慧化，YouBike站點全國最多、四大轉運中心有三座已完工或即將完工、「台中Go」上線成為市民交通行動助理及偏鄉幸福巴士新增第二條路線，帶領台中朝向便利交通、智慧運輸的幸福城市穩健前進。

交通局長葉昭甫表示，市府完成多項地方期盼已久的工程，草湖與六順橋南入匝道通車，紓解地方交通；十九甲北出匝道預計今年通車，成為屯區居民最快速的通勤捷徑；國道一號銜接台七十四工程全線通車，用路人大讚「台七十四線真的更順暢」

市民有感的交通運具YouBike刷新紀錄，累積騎乘人次突破一點二億、站點高達一七三一站是全國最多，顯示YouBike已成為市民接駁、轉乘的好幫手。

市府推動二十六條小黃公車，和平區的梨山與自達地區提供兩條幸福巴士服務，「梨山幸福巴士」能預約直達台中市區，「自達幸福巴士」深入大安溪沿線服務部落。

台中市推出雙十公車優惠，十公里內免費、超過十公里最高只要十元，大幅減輕通勤族負擔；公車加速電動化，有三四六台電動公車上路，將新增二九四台，屆時台中將有超過一半以上公車為電動化車型。

交通局指出，市府推動行人安全改善工程，增設行人專用號誌、綠斑馬、標線型人行道；智慧交通平台「台中Go」ＡＰＰ上線後，提供乘車碼、路線查詢、套票整合、即時路況等功能。