台中智慧防詐論壇 產官學攜手助全民識詐網

▲台中智慧防詐論壇，由產官學攜手助全民識詐網。（記者廖美雅拍攝）

【記者 廖美雅／台中 報導】為強化民眾對詐騙事件的識別力與防護力，台中市政府數位發展局與永豐銀行合作於昨（24）日下午舉辦「智慧防詐論壇」，透過專家解析、實務經驗分享與跨領域對談，聚焦全民關注的防詐必修課。台中市副市長鄭照新出席強調，持續推動產官學合作，共同打造安全、韌性的智慧防詐生態系。台中市數位發展局長林谷隆也說，為深化防詐識詐，數位局推動11月為防詐月舉辦三大場防詐論壇，超過1050人參與獲熱烈迴響。

▲台中智慧防詐論壇大合照。（記者廖美雅拍攝）

台中市副市長鄭照新表示，詐騙已是全社會共同面對的挑戰，更因生成式AI與深度偽造技術的濫用，使詐騙手法日益精進。台中市政府與永豐銀行合作，透過論壇協助民眾補足面對詐騙「看不懂」、「不敢問」、「來不及」三大弱點，全面提升「識詐力、阻詐力、止損力」，共同鞏固安全、更有韌性的全民防詐網。

永豐銀行資訊安全處副總經理李相臣說，透過AI與大數據分析強化偵測人頭帳戶、異常金流與可疑交易，並以AI人臉辨識降低詐團以ATM提領現金的風險。此次論壇更與台中市府攜手合作，展現產官學攜手推動全民識詐、防詐的決心。

論譠活動由法制局主任消保官何怡萱以「消費詐騙與消費糾紛之解析」為題揭開序幕；永豐銀行資訊安全處李相臣資深副總經理分享「金融資安阻詐策略防護網」；銘傳大學犯防系助理教授林書立分享政府打詐新招式與AI利器。最後由數位發展局長林谷隆主持，邀請三位講師探討如何從「識詐、打詐、阻詐」三個面向，共同打造更安全、更值得信賴的數位生活環境，並回應現場參與者提問。