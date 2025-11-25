台中智能豪宅裝潢推薦，綠裝修智慧宅設計

【商家指南推廣專題】

圖片由森雅空間設計室內裝修有限公司提供

在重視居家健康的時代，許多屋主裝修房屋時會導入環保建材，構築健康、安全的理想家園。在台中智能豪宅裝潢推薦名單中，「森雅空間設計室內裝修有限公司」將健康與智能元素融入空間規劃，並結合多年綠裝修工程經驗，打造更舒適、便利與環保的居家空間，因而成為深受好評的綠裝修智慧宅設計品牌。

「森雅空間設計」是成立於2022年的台中智能豪宅裝潢推薦設計公司，具備乙級室內設計與工程管理雙證照的總監ZOE，深知智慧住宅的未來發展趨勢，秉持「健康、安全、永續」的設計核心，將智慧宅規劃納入品牌服務，依業主的各式需求，量身設計居家用電配置、通風循環、整體能源管理、空氣品質監測等事項，同時附上綠裝修標章，全面把關居家環境細節，幫助業主達到節能減碳、永續居住的目標。

廣告 廣告

目前，「森雅空間設計」提供室內裝潢、新成屋裝修、老屋翻新、商空規劃、工程統包、綠裝修智慧宅設計等項目。進行綠裝修智慧宅設計時，品牌會與業主一對一溝通，從中了解家庭人數、居住習慣、空間坪數與預算需求訂製專屬設計方案，並整合環保建材、智慧系統、民生用水及環境監測，讓業主在理想預算下享受清新、舒適、安全的居住體驗，這也是品牌獲得台中智能豪宅裝潢推薦好口碑的原因。

在「森雅空間設計」的綠裝修智慧宅設計案例中，團隊曾受託設計新竹的《柔漫淨居》，屋主希望這間總坪數50坪、4房2廳的透天新成屋，能兼具收納、機能與設計感，因此品牌依照成員年齡、喜好色彩與生活習慣規劃空間配置，嚴選低甲醛板材、F1級角材、竹炭環保漆等綠能建材，搭配特殊玻璃、繃布、大理石與間接照明，打造充滿現代時尚感的健康宅；公共空間導入長虹玻璃、吊隱式冷氣、通透線條，營造明亮大氣的視覺層次；臥室收納則運用弧線與斜線設計，兼顧設計感與居住安全，深受屋主一家好評。

另一案例為高雄國宅老屋翻修，屋主從事輪班工作，希望在僅20坪的3房2廳小空間中，營造療癒舒適的居家氛圍，因此「森雅空間設計」以穩重木質調為主軸，搭配系統櫃、耐燃矽酸鈣板、低甲醛板材與竹炭環保漆，打造安靜、舒適且健康的家居環境；廚房的深色系統櫃降低髒污的可視度；客廳的弧線造型修飾高低錯落的樑位，並更換氣密窗改善噪音問題，使整體環境更加寧靜。

「森雅空間設計」憑藉專業證照、完善工程控管、綠裝修整合與跨風格設計能力，為業主打造兼具美感、健康與安全的居住空間。若您想擁有融合智能家電與綠能建材的智慧宅，那麼「森雅空間設計」就是值得您信任的台中智能豪宅裝潢推薦團隊，現在就點選以下連結，了解更多台中智能豪宅裝潢推薦資訊。

更多台中智能豪宅裝潢推薦品牌資訊請洽以下連結～

品牌：ZINNIA DESIGN森雅空間設計室內裝修有限公司

電話：0918709185

高雄地址：高雄市左營區文學路53號

台中地址：台中市北屯區舊社里旱溪西路三段258巷67號

台南地址：台南市中西區武聖路197巷50弄12號

時間：週一至週五09:00～18:00（採預約制）

IG：https://rink.cc/51sj4

LINE：https://rink.cc/t9pil

FB：https://rink.cc/sjs5q

以上訊息由森雅空間設計室內裝修有限公司提供