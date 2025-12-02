即時中心／劉朝陽報導

昨（1）日晚間11時許，台中市東勢區一處果園內的鐵皮屋突然發生大火，目擊民眾表示，遠遠就能看見果園內冒出大火，烈焰狂燒，伴隨濃煙直竄天際，趕緊通報消防局前來滅火。





事發地點，位在台中市東勢區東關路七段一處果園的鐵皮屋工寮，12月1日深夜約莫11點左右，突然發生火災，火勢一發不可收拾，消防人員獲報，火速趕往現場，但此時火勢已經將整間鐵皮屋燒得通紅，景象相當驚人，消防人員趕緊布水線搶救，經過半個多小時，火勢於晚間11時35分撲滅，幸好無人傷亡。

廣告 廣告

初步估計，燃燒面積大約50平方公尺，所幸火勢並沒有向外延燒，否則後果不堪設想，至於起火原因，仍有待調查。

快新聞／台中暗夜大火！鐵皮工寮燒成火炬 嚇壞目擊民眾

台中市東勢區一處果園內的鐵皮屋，突然發生大火。（圖／台中市消防局提供）





原文出處：快新聞／台中暗夜大火！鐵皮工寮燒成火炬 嚇壞目擊民眾

更多民視新聞報導

降低對中國原物料依賴 歐盟2026年承諾投資30億歐元

香港宏福苑大火151死！當局再逮13人 1菲國幫傭成英「雌」

高市早苗演講喊出《進擊的巨人》名台詞 他分析：用世界級語言突破中國封殺

