台中暗夜12戶透天厝連燒 單親媽慘成焦屍

〔記者許國楨／台中報導〕台中市烏日區光明路一處狹窄巷弄，15日深夜突發住宅火警，火勢在老舊連棟透天厝間迅速蔓延，夜空被火光染成橘紅色，濃煙不斷自2樓陽台與窗戶竄出，消防人員到場時，整排建築宛如火龍盤踞，救援行動一度陷入困難，1名53歲楊姓單親媽媽受困屋內，被重物壓住逃生不及，慘成焦屍。

台中市消防局15日晚間10時40分接獲報案後，立即派遣第三大隊、烏日分隊等共15個單位，出動34輛消防車、78名人員前往搶救，並由特搜大隊長潘德倉擔任現場指揮。由於起火地點為磚造、木造混合的老舊建築，且巷道狹小，消防車難以深入，救災人員只能徒步佈線、逐戶射水灌救。

廣告 廣告

現場只見2樓陽台與室內全面燃燒，火舌沿著鐵欄杆竄出，熱浪不斷逼退救災人員，外牆磁磚遭高溫燻黑剝落，屋內家具與雜物成為助燃物，火勢迅速延燒至左右相連住戶，消防人員全力防止火勢擴大，歷經1個多小時奮戰，終於在16日凌晨0時16分將火勢撲滅。

經統計，此次火警共造成12戶住宅受燒，燃燒面積約360平方公尺，救災過程中，消防人員於其中1戶2樓樓梯間發現楊姓女子，當時她遭重物壓住、無法動彈，已明顯死亡，警方初步排除人為縱火，詳細起火原因仍待火調人員進一步釐清。

【看原文連結】

更多自由時報報導

台中烏日住宅火警 1住戶遭重物壓傷無生命跡象

竹北鐵皮屋暗夜火警 1對越籍男女一度失去生命徵象救回

台中女童尖叫後倒下猝死 高大成揭真相

曾至中國旅遊！台中11歲女童突尖叫昏迷不治 初判死因出爐

