台中暴雨狂下！盧秀燕臉書曬訪歐第一站 底下留言超嗆

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首次上稿 06-09 22:51更新時間 06-10 07:33

〔記者蘇孟娟／台中報導〕受梅雨鋒面及西南氣流影響，台中雨下不停。台中市長盧秀燕6日率團出訪歐洲包括德國、捷克及奧地利10天，今在臉書曬第一站抵達德國柏林拜會，稱希望為台中尋找更多國際合作機會；底下卻湧入不少留言嗆「瞎！連別人市長都見不到」、「台中問題一堆，妳是去畢業旅行嗎」、「捷運追加千億，還笑得出來」、「藍白立委延會，然後立法院今天9:11am下班，快卸任的市長，用好用滿預算出國玩」。

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受梅雨鋒面及西南氣流影響，台中雨下不停，中央氣象署預估台中明(10)日降雨仍較為明顯；但盧秀燕出訪歐洲昨日在臉書發第一則貼文不是關心台中災情，反曬出訪歐第一站到德國柏林市政府拜訪，與柏林市副市長Stefan Evers交流，另拜會布蘭登堡邦議會副議長Rainer Genilke等，稱「讓世界看見台中，也把世界的成功經驗帶回台中」。

不少網友不買單留言超嗆，「瞎！連別人市長都見不到」、諷她都快卸任了「畢業旅行，玩好玩滿」、「整天只想著出國市政卻放著不顧」、「公費遊歐洲擺拍真是開心」、「想到5月繳的稅給妳出國玩就很氣」。

更多網友接力嗆「捷運追加千億，還笑的出來」、「台中廚餘湖、垃圾山是要交流什麼」、「台中出一堆事情，一件都沒處理好還出國」、「藍白立委延會，然後立法院今天9:11am 下班，快卸任的市長，用好用滿預算出國玩」、「置台中人不顧，整天幻想2028大令人厭惡」、「整天頭腦都是總統夢」。

也有人留言，「台中在下雨耶」、「咕嚕咕嚕咕嚕」，表達不滿；不過，還是有人留言「市長加油」、「國際城市外交儲備能量，台中更好」。

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