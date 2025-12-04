台中曝好市多選址挨轟炒地皮 盧秀燕：不贊成反商情緒

好市多台中市第3間店設址何方，台中市經發局4日透露，有望落腳西屯台中精機公司舊廠。對此，台中市議員江肇國表示，市府近期多次替好市多宣布選址，甚至2個月出現2版本，質疑市府是在製造話題炒地皮。台中市長盧秀燕回應，不贊成「反商情緒」，強調企業只要願意在台中投資，不管公立或是民間，市府都大力支持，而且就像協助輝達一樣。

江肇國表示，今年10月市府專案報告提到經發局指出「好市多第三店將落腳海線」，結果今天市府又在台中精機都市計畫變更案新聞稿中，寫出「市府與台中精機多次拜訪好市多、有望落腳成為第三家店」。

江肇國直言，短短不到2個月「兩個不同版本」，讓外界誤以為選址已定案，海線房市也因此被炒作，也質疑「市府到底要替好市多宣布多少次落腳地點？難道市府是在製造話題炒地皮嗎？」同時也要求盧市府不要再幫廠商進駐背書，經發局長張峯源不該做的事情不要再做。

台中市議員江肇國4日批評，市府近期多次替好市多宣布選址，甚至2個月出現2版本，質疑市府是在製造話題炒地皮。台中市長盧秀燕（中）回應，不贊成「反商情緒」，強調企業只要願意在台中投資，不管公私，市府都大力支持。（温予菱攝）

對此，盧秀燕回應，輝達總部當初要落腳投資，中央與各縣市政府都極力爭取，重大的民間投資願意落腳台中，市府表示歡迎，也會盡最大能力協助，台中市要發展經濟，不贊成「反商情緒」，會讓人覺得這個城市不歡迎民間投資。

盧秀燕說，好市多的例子跟輝達都一樣，只要是國家、城市有需要都應該協助，平時說要對工商業多多協助，可是現在表現出來卻有極少數人在批評，她擔心這樣的印象會讓人覺得台中「反商」，強調只要願意在台中投資，不管公立或是民間，市府都大力支持，而且協助就好像輝達一樣。

