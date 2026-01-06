台中替代役跨縣市救災花蓮獲內政部肯定 民政局長：同島一命、患難與共

台中替代役去年九月跨縣市救災花蓮，獲內政部肯定，民政局長吳世瑋獻獎給市府，並表示同島一命、患難與共。（圖：中市府提供）

台中市政府積極推動役政業務，並在花蓮馬太鞍溪堰塞湖溢流災害發生時，第一時間配合內政部跨縣市調度機制，迅速調派轄內替代役男前往花蓮光復鄉，支援災後復原，展現「同島一命、患難與共」精神，獲內政部肯定，榮獲114年下半年替代役績優單位。民政局長吳世瑋6日在市政會議中獻獎，分享市政榮耀。

民政局長吳世瑋說，台中市替代役男平時接受多元防救災訓練，並取得初級緊急救護技術員（EMT-1）、防災士及志願服務結業證書等三張終身受用的證照，為公共服務與災害應變奠定堅實基礎。此次面對花蓮馬太鞍溪堰塞湖溢流的嚴峻災情，台中市替代役男第一時間毫不遲疑投入前線，將所學轉化為行動，化身「鏟子超人」協助環境清理、物資運送與道路復原，在泥水與汗水交織中持續奮戰，成為災區穩定後盾，也彰顯替代役制度在關鍵時刻發揮的重要力量，為強化全社會防衛韌性、守護人民安全貢獻心力。

廣告 廣告

民政局指出，去年9月23日花蓮縣馬太鞍溪堰塞湖因連日豪雨發生溢流，造成光復鄉嚴重災情，台中市政府除密切關注災區狀況，並於隔日9月24日配合內政部指示，迅速啟動替代役跨縣市支援行動，由民政局專責輔導員偕同台中市替代役備役編管中心秘書、幹事親自帶隊，率領替代役男前往花蓮，展開為期10天的支援任務。40名替代役男深入災區，以行動陪伴災民度過難關，展現地方政府彼此守望相助的情誼，也讓役男在服役歷程中累積難得而珍貴的實戰經驗。

民政局補充，內政部去年首次啟動跨縣市調度替代役支援機制，台中市即以高度配合度與行政效率，迅速完成整備並派員投入支援，成為制度運作的重要典範。此次獲獎不僅肯定台中市替代役制度的周全規劃與役男的優異表現，也彰顯市府長期深耕防救災整備與人力培訓的成果。未來，市府將持續強化替代役男在防救災、緊急應變與社區韌性等面向的專業能量，深化跨縣市合作，攜手守護市民生命財產安全，打造更具韌性與溫度的幸福城市。（寇世菁報導）