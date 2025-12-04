台中最強椰子雞湯！ 廣東煲湯功夫，用新鮮椰子汁熬煮小土雞，湯頭清甜不油膩～

台中｜廣式養生功夫雞

天氣開始轉涼，真想要隨時來一鍋熱呼呼的湯。豬飛一直有個口袋名單想去，是小有名氣的「台中南屯 廣式養生功夫雞」。以肉質Q彈小土雞、切絲椰肉、新鮮椰子汁熬煮的椰子雞湯而聞名，還有獨家風味醬的招牌廣東白切雞，價格親民、免費停車，難怪 Google 評價一直很高。菜色豐富空間寬敞，適合兩人約會、小家庭聚餐、公司聚會，更是常常客滿，沒訂位真的吃不到！現在 2026年尾牙年菜的菜單都推出了，想吃上這個美味需要手刀訂位啦！

廣式養生功夫雞｜位置與交通資訊，74號快速道路旁

台中｜廣式養生功夫雞

廣告 廣告

台中｜廣式養生功夫雞

第一次來這裡跟著導航走，還是差點迷路！還好眼尖發現有個小巷子陸續有車進去，才注意到「廣式養生功夫雞」的招牌。地點真的很隱密，就在74號快速道路旁接近環中路四段的地方，周圍稻田、樹林、鐵皮屋居多，不仔細看真的會錯過，這裡距離烏日高鐵站只要5分鐘車程，聽說不少人會特地搭高鐵來吃。店門口就有免費停車空地，或是停路邊都很方便。周圍稻田也成了這次用餐難忘的記憶之一。

台中｜廣式養生功夫雞

從台中市區往74號快速道路的方向，有兩個路口可以抵達餐廳，走74號快速道路要靠橋下走，到入口1左轉，豬飛覺得這邊比較複雜一點容易錯過。推薦走環中路四段的入口2，看到巷口GPM公司右轉，順著小路往裡面開就到囉。

台中｜廣式養生功夫雞

▲「入口1」位在74號快速道路旁的小路，路口就可以看到養生功夫雞的招牌。餐廳門口有免費停車場。

台中｜廣式養生功夫雞

▲「入口2」位在環中路四段旁的小路，路口是GPM公司。

台中｜廣式養生功夫雞

「廣式養生功夫雞」Google 上4.7顆星好評真的不是開玩笑，都狂推他們家的椰子雞湯，有花膠椰子雞湯、蟲草花椰子雞湯、竹笙椰子雞湯…等等，來自廣東的老闆把正港做法搬到台中，用的還是講究的廣東煲湯功夫加入溫體雞、各式中藥材、整顆椰子水慢火熬煮。不只台中在地人推薦，不少外地老顧客也來，連美食節目、食尚玩家都來報導了。

台中｜廣式養生功夫雞

台中｜廣式養生功夫雞

用餐空間整理的乾淨，明亮沒有油煙味，桌距寬敞、座位舒適，就算用餐人潮多也不覺得擁擠。我們來的這天是平日，門口陸續停滿車，一群又一群的人潮走進來，還有不少人特地來外帶。

台中｜廣式養生功夫雞

醬料、餐具都是自取，如果吃不完想打包也是自助打包喔，反正當自己家就對了，沒有拘束感。

台中｜廣式養生功夫雞

台中｜廣式養生功夫雞

一到餐廳門口發現擺滿新鮮椰子，這是每週從屏東送上來的，都是特選椰子，椰肉厚椰子水飽滿。我們好奇地在旁邊看 ，剖椰子也是一門功夫耶，要力度到位深度剛好又不能讓椰子水流出來。

廣式養生功夫雞｜菜單介紹

台中｜廣式養生功夫雞

台中｜廣式養生功夫雞

平常來可以選擇桌菜或是單點，現在2026年的尾牙年菜菜單也出爐了！聽老闆說老顧客都知道要搶先預約，現在才11月，年初二已經外帶預約8成滿，真的是嚇到我。尾牙年菜的菜單價格有四種，分別是：5780元\4860元\3950元\3380元，適合3-10人享用，豬飛這次吃的是3950元，我們4大2小吃下來份量很足夠，最後吃不完打包，口味、份量、價格都超很可以。

推薦必點：椰子雞湯鍋、招牌廣東白切雞、鼓汁蒸排骨、麻辣花生、涼拌鴨掌、手工丸。

廣式養生功夫雞餐點｜蟲草花椰子雞

台中｜廣式養生功夫雞

台中｜廣式養生功夫雞

來這裡絕對要點的招牌功夫雞鍋，完全是鎮店之寶！「蟲草花椰子雞」加入金黃色蟲草花、放山雞肉塊、椰子汁、切絲椰肉、紅棗、枸杞等等，湯頭喝起來有層次，帶有淡淡的藥膳香跟椰奶香。雞肉使用的是小土雞，口感比較扎實Q彈，煮後完全不柴，難怪老闆說他們家的雞肉很不一樣。

台中｜廣式養生功夫雞

台中｜廣式養生功夫雞

每鍋的雞湯是用三顆椰子下去熬煮，上桌時候會附椰子水一份，通常是整顆椰子上桌，忙的時候會直接給已經裝在寶特瓶裡的椰子水。用椰子水取代加高湯，湯頭久煮後更有清甜感，椰子水的甜味跟雞肉香融合得剛剛好，完全不油膩，連小朋有都超愛連喝三碗（笑）。加湯可以選一般高湯或是+100元選椰子水，豬飛大推椰子水，湯頭越滾越香甜！

台中｜廣式養生功夫雞

台中｜廣式養生功夫雞

白色椰子肉、金黃色蟲草、紅棗枸杞這些配料把雞湯襯得很剛好，每個食材都表現出它的特色，豬飛最愛椰子肉的脆感。建議湯滾後先喝原湯，品嚐蟲草花椰子雞最原始的味道，之後再陸續加入蔬菜類、丸子，讓湯頭更清甜。

台中｜廣式養生功夫雞

看看這椰子，厚厚一層果肉還有飽滿椰子汁，都想要直接插吸管喝了！

廣式養生功夫雞餐點｜手工丸(香菇/芋頭)＋大白菜、蔬果綜合拼盤

台中｜廣式養生功夫雞

台中｜廣式養生功夫雞

咬一口發現是芋頭丸興奮的叫大家快吃！漢斯吃到香菇丸，才知道是搭配兩種口味貢丸，真材實料有顆粒、口感飽滿又Q彈，連丸子都很用心。鮮脆大白菜、新鮮蔬果綜合拼盤（南瓜、玉米、芋頭、冬瓜），把這些加入湯裡一起煮，湯頭的清甜度更加分。

台中｜廣式養生功夫雞

▲加入蔬菜後的湯頭風味又不一樣了！多了幾分蔬菜食材的鮮。

廣式養生功夫雞餐點｜招牌廣東白切雞

台中｜廣式養生功夫雞

台中｜廣式養生功夫雞

台中｜廣式養生功夫雞

這道菜看起來樸實卻是功夫菜，跟台灣的白斬雞不一樣。選用溫體放山雞，金黃色薄皮很誘人！肉質彈牙不軟爛，咬下去雞肉的鮮甜感超明顯，不沾醬都好吃。一盤是半隻份量，四個大人吃都很足夠。不管吃雞腿還是雞胸，完全不會乾柴，我們每個人都直呼好吃，再外帶一盤都沒問題。旁邊的沾醬是「特製廣東沙薑醬油」，味道跟台灣薑完全不同，有個獨特香氣又不嗆辣，加入蒜粒、醬油風味鹹香帶甜，漢斯先生說配香菜一起吃風味更加分。香菜我無法～交給你們試了。

廣式養生功夫雞餐點｜年年有餘（石斑魚）

台中｜廣式養生功夫雞

台中｜廣式養生功夫雞

年菜必備的魚，代表年年有餘，店家用的是龍虎斑。豬飛一直都很喜歡龍虎斑的肉質口感，Ｑ彈富含膠質，而且魚肉細緻，細刺不多，大人小孩吃都適合。簡單的清蒸就好好吃，我們立刻秒殺！

廣式養生功夫雞餐點｜豉汁蒸排骨

台中｜廣式養生功夫雞

台中｜廣式養生功夫雞

排骨選得很好，是偏瘦帶點油花的那種，口味偏重。蒸到軟嫩又保有彈性，肉很入味，醬汁部分就是靈魂所在，用豉汁、蒜頭、特調醬汁混合，鹹香中帶著豆豉的發酵香氣，越吃越涮嘴。本來還說不用白飯的，結果吃了排骨馬上跟老闆說要白飯！配著米飯吃有夠搭。

廣式養生功夫雞餐點｜富貴蝦

台中｜廣式養生功夫雞

台中｜廣式養生功夫雞

擺盤像是一朵大紅花的大白蝦，肉質Ｑ彈扎實，蝦肉吃起來甜度高，配上微辣鹹香醬汁超夠味！好吃的連手指頭都必須吸吮一下。

廣式養生功夫雞餐點｜麻辣花生、涼拌鴨掌、涼拌木耳

台中｜廣式養生功夫雞

小菜完全是開胃解膩三件組。辣又涮嘴的「麻辣花生」是我最愛！綿密不軟爛一口接著一口停不下來。「涼拌鴨掌」酸辣比例剛剛好，貼心去骨帶有脆度的鴨掌配上提味醬汁，真的不能小看它。「涼拌木耳」用薄脆的雲耳製作，酸香開胃。

廣式養生功夫雞餐點｜時令蔬菜

台中｜廣式養生功夫雞

大魚大肉搭配蔬菜最對味了，蔬菜是店家自己種植，每次來會有機會吃到不同的蔬菜。

廣式養生功夫雞｜周圍景點

台中｜廣式養生功夫雞

台中｜廣式養生功夫雞

吃完這桌我們實在是飽到天靈蓋了！順便到附近的台中景點走走拍照消化一下，台中金城武樹、筏子溪門戶迎賓水岸廊道就在餐廳附近，還意外的發現這裡的溪裡有不少魚耶，小朋友看到開心地大叫。

台中｜廣式養生功夫雞

台中｜廣式養生功夫雞

台中南屯 「廣式養生功夫雞」湯頭真的讓人驚艷！喝的出是用時間熬出來的厚實感，椰子汁入鍋熬煮多喝幾碗也不會膩，是越喝越順口那種，拜託！你們一定要再加點幾顆椰子汁來取代高湯，清甜好喝太順口啦！送餐迅速快，還會親切的詢問是否合口味，還沒有收服務費，難怪很多都是老顧客一再回訪。雖然地點隱密，但周圍停車便利，也能夠搭高鐵半日遊吃美食。很推薦把這家「廣式養生功夫雞」放進口袋名單。秋冬季節是他們的旺季，建議提前訂位喔！

廣式養生功夫雞

▋營業時間：11:00-14:00\ 17:00-21:10 (週一休)

▋地址：台中市南屯區新鎮和路新民巷18號 （google map）

▋電話：0911 125 283

▋平台：FB

▋提供免費停車場、無服務費、有訂位服務

文章來源：豬飛小姐的彩色生活