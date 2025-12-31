台中最強跨年夜倒數 維安升級入口安檢

「2026台中最強跨年夜」今晚登場，市府表示，維安全面升級、實施入口安檢。（圖：中市府提供）

「2026台中最強跨年夜」今晚（31日）在水湳中央公園登場，一路嗨到2026年1月1日凌晨。市府新聞局長欒治誼說，晚間6時起暖場演出，7時揭開序幕，「金曲歌王」蕭敬騰接力壓軸，陪伴歌迷迎接新年，市府全面提升維安，實施入場安檢，並透過細胞簡訊，進行人潮預警及突發事件通報，讓民眾安心跨年。

新聞局表示，今年跨年晚會集結「全A咖」卡司，除獨家邀請睽違5年回台跨年的蕭敬騰，並網羅多組金獎級音樂人，包括盧廣仲、告五人、動力火車、TRASH等，另有麋先生 MIXER、吳思賢、PIZZALI、薄荷水晶、SEVENTOEIGHT、陳泳希、帕拉斯、無双樂團、DJ Double K－風情萬種KTV、Mavis瑪菲司等共16組藝人輪番登台，並搭配180秒高空璀璨煙火秀，陪伴民眾一同迎接馬年到來。

新聞局強調，台中跨年晚會規模為全國最大，因應龐大參與人潮，市府全面升級維安層級，晚會實施入場安檢，提醒民眾配合暫時脫口罩，切勿攜帶行李箱、易燃、易爆物品及刀械等危險物品；同時規劃兩種細胞簡訊機制，包含人數接近上限時的預防性通知，以及發生突發事件時的即時通報與疏散指引，請民眾收到簡訊時勿驚慌，並配合現場工作人員引導。

在交通方面，市府於甘肅路規劃人行專用通道，鼓勵民眾搭乘捷運並步行前往會場，另也提供市府線、松竹線2條免費接駁路線，串聯高鐵、台鐵及周邊停車場等重要轉運節點。接駁車自下午5時30分至晚間11時往返會場，回程服務時間為晚間10時至翌日凌晨1時30分，約10至15分鐘一班，坐滿或時間到即發車，提升疏運效率。

新聞局說，活動會場南、北側及逢甲商圈周邊均設有汽、機車停車空間，並可搭配捷運沿線停車場使用，停車位有限，建議民眾出發前搜尋「台中跨年即時交通」，或掃描現場QR Code查詢剩餘車位資訊。交通局也協調公車業者加密班次並延後收班，包括333、23、82延、108、300、303、305、525及綠1等9條路線，詳細資訊可至台中公車即時動態資訊網站或APP查詢，並歡迎多加利用大眾運輸工具前往會場。（寇世菁報導）