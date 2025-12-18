台中最強跨年夜 卡司含金量最高

台中跨年晚會含金量最高卡司齊聚，歡迎民眾到水湳中央公園一起倒數。（記者楊文琳攝）

記者楊文琳、張正量∕綜合報導

台中市跨年晚會三十一日晚間六時在水湳中央公園登場，由金曲歌王蕭敬騰領軍，集結三金滿貫歌王盧廣仲、經典天團動力火車、金曲天團告五人等十六組重量級藝人輪番開唱，並於倒數時刻施放長達一百八十秒的璀璨煙火秀，陪伴全國民眾迎接二０二六。

新聞局長欒治誼代表市長盧秀燕表示，台中跨年演唱會不僅卡司含金量最高，還有最好的場地、硬體設備與整體服務品質，去年吸引四十八萬人次到場，創下歷史新高；今年以更強大的演出陣容與更完善的規劃回應民眾期待。

廣告 廣告

今年台中跨年獨家邀請蕭敬騰登台演出，並集結盧廣仲、告五人、動力火車、麋先生、怕胖團等橫跨不同世代與音樂風格的藝人，打造全台最具指標性的跨年舞台。除演唱會外，跨年夜還將施放一百八十秒大型煙火秀，讓市民在水湳中央公園的開闊視野中，迎接最震撼的新年倒數。

交通方面，市府呼籲民眾多加利用大眾運輸工具前往會場，另規劃兩條免費接駁路線。跨年夜捷運也將加密班次並延長營運至凌晨二時。

另外，宜蘭縣羅東鎮跨年晚會三十一日晚間九時在中山公園廣場登場，今年以「星聚羅東Here We Go!」為主題，集結九組歌手與樂團輪番開唱，並規劃一百八十秒跨年煙火秀，搭配互動活動與３Ｃ抽獎。

今年卡司包括南韓OUBA MUSIC旗下藝人金琳，以及唱跳新星拿巴林炫佑，壓軸邀請林曉培陪伴民眾倒數；另有BCRUSH、LCY呂植宇、歐比王×神棍樂團、郭家瑋、許凱皓與李芷婷接力演出。