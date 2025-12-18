台中最強跨年夜 蕭敬騰嗨唱

最強跨年夜在台中！台中跨年晚會31日將於水湳中央公園盛大登場，眾所期待的演唱會卡司18日完整公布，新聞局長欒治誼表示，今年獨家邀請金曲歌王蕭敬騰登台演出，並集結盧廣仲、動力火車等共16組「全A咖」藝人開唱，長達180秒的倒數璀璨煙火秀，將陪伴全國民眾迎接嶄新的一年。

台中跨年晚會宣傳記者會昨由台中女兒蔡尚樺與幽默風趣的小龜聯手主持，現場特別邀請新生代人氣女團babyMINT帶來精彩演出，提前為跨年晚會暖身，展現台中跨年兼具話題性與新世代活力。

欒治誼指出，台中跨年夜是每年大家引頸期待，去年吸引48萬人次造訪，創下空前紀錄，今年卡司絕不讓大家失望，獨家邀請到金曲歌王蕭敬騰登台演出，並集結盧廣仲、告五人、動力火車、麋先生MIXER、TRASH、怕胖團等16組「全國含金量最高」的豪華卡司，加上長達180秒的倒數大型煙火秀，一起陪伴全國民眾不斷電迎接嶄新的一年。

欒治誼也提到，今年特別跨局處推出「台中Hi8全城開趴」系列活動，串聯今年底到明年初的8大重點盛事，從演唱會、文化活動到觀光體驗全面到位。台中年底前有五月天、年後有頑童接力開唱，誠摯邀請全國民眾不只跨年來台中，更可以安排2天1夜、3天2夜的行程，深度體驗台中的城市魅力。

交通局長葉昭甫表示，今年跨年晚會卡司堅強、預期人潮眾多，呼籲民眾多利用大眾運輸工具前往會場，其中以搭乘捷運最為便利，可搭乘至「文心櫻花站」或「文華高中站」下車後步行前往，捷運將延長營運至凌晨2時。另市府也規畫「市政府線」及「松竹線」2條免費接駁路線，人滿即發車。