台中最強跨年晚會將登場 維安升級進場要安檢

中部中心／黃毓倫、黃信儒 台中報導

台中市跨年晚會，在中央公園舉行，維安全面升級，警義消出動將近八百人維安，並且祭出最嚴格的安檢標準，除了管制的槍械等違禁品，還有啵啵球、發光氣球，以及行李箱，都不能帶入會場。警方在各個入口設下安檢站，下午三點開放進場，有民眾提前一天就來排隊，也有人起個大早，清晨天還沒亮就來，就是為了能更貼近偶像！

一大早，台中跨年晚會場外已經有人群聚集，大家自備野餐墊、椅子、食物還有手機與行動電源，在這裡排啊排等啊等，就是因為跨年晚會卡司堅強，有眾多明星輪番上場表演！

廣告 廣告

民眾：「昨天晚上（大概幾點）五、六點，（所以你們在這裡過夜嗎），沒有太冷了有回家。」

民眾：「（怎麼會想說這麼早來），（是不是有非常期待看誰），告五人然後我們就比較早到，然後就排隊，（你五點來的時候），（前面已經這麼多人），那時候他們有先放東西。」





台中史上最強跨年晚會 進場要安檢 禁帶行李箱.發光氣球.無人機

３１日一早已經有大批民眾提前到場等候（圖／民視新聞）









台中跨年晚會，在中央公園舉行，由於近來治安事件頻傳，台中市大型活動維安升級，日前已經進行相關演練，同時也公布安檢時必須配合脫下口罩、不得攜帶的違禁品包括槍械，還有啵啵球、發光氣球、行李箱，登機箱等，有安全疑慮的，一律不准進場。為了應付龐大人流，下午三點開始安檢進場。

台中市第六分局副分局長陳谷楓：「因現場規劃藝人演唱，及焰火施放表演，預計吸引大批民眾前來參觀，警方已於事前對活動場所，進行安檢，請前來參加活動的民眾放心，並配合警方安檢。」

民視記者黃毓倫：「台中市跨年晚會維安升級，連行李箱都不能帶進來，但是萬一旅客，還是有帶行李箱的需求，可以到這一個戶外轉播站來觀賞。」

外地旅客拖著行李而來，進不去會場也不用敗興而歸，除了中央球場外，在凱旋路以及中科路，各有兩處戶外轉播站，沿途都有員警以大聲公，提醒民眾分流觀賞。只是連氣球也不能帶，也有人抱怨安檢規定有點嚴苛。

民眾：「我覺得氣球太嚴格了，但是其他東西的話還可以接受。」

民眾：「本身就沒有在用那一些，所以就覺得沒有影響到。」

氣球多半填充特殊氣體，容易爆裂，甚至引燃，怕引發恐慌產生踩踏，因此全面禁止攜帶。





台中史上最強跨年晚會 進場要安檢 禁帶行李箱.發光氣球.無人機

除了槍械，氣球與行李箱也不能攜帶進場。（圖／民視新聞）









晚會人潮眾多，所有有可能爆炸、噴射，有殺傷力的危險物品，通通不給進，維安升級、層層把關做到滴水不漏，大家也能放心跨年狂歡，迎接新年來到！





原文出處：台中史上最強跨年晚會 進場要安檢 禁帶行李箱.發光氣球.無人機

更多民視新聞報導

無懼下雨! 民眾跨年夜登象山卡位看101煙火

跨年夜又溼又冷 注意！醫曝「酒後一狀況」極易失溫增急症風險

金曲雙歌后壓軸跨年！張惠妹揪A-Lin嗨翻台東 更多卡司「含金量爆表」

