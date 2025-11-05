台中最新打卡點！一秒飛出國的台版小加州，純白貨櫃屋、仙人掌、美式露營車，這竟然是寢具旗艦店

台中又出現新地標啦～而且好美又超好拍，重點是免費逛！把寢具品牌結合咖啡廳也可以美到炸耶！來自法國的精品品牌【皮爾卡登 Pierre Cardin】在今年七月正式插旗台中南屯區，打造了「皮爾卡登寢具文創園區」，據說是全台最大旗艦店，用城市綠洲為概念，把純白貨櫃屋、仙人掌、棕櫚樹、碎石路一路排開，加上吸睛的銀色美式露營車，簡直就是一秒飛出國，誰能想到這裡竟然是寢具園區啦。

才開幕三個月的「皮爾卡登寢具文創園區」雖然沒做什麼廣告，但在IG上早就掀起一陣拍照打卡風潮！藏身在南屯文心南五路三段，以純白貨櫃堆疊的空間，美到以為是台版小加州的沙漠綠洲。園區不大，但是我走走逛逛、拍照也花費了將近1小時，實在是太有魅力了。

照片放到限動上，朋友立馬問我又飛去哪個國家了？沒想到吧，真的是在台中啦！

超美的美式露營車也是必拍照的亮點！這裡是咖啡廳櫃檯，點餐完就可以到身後的室內空間喝咖啡啦。

皮爾卡登寢具文創園區｜打造城市綠洲沙漠

似曾相似的園藝造景，原來和台中熱門景點park2是同一個園藝設計，都有著好拍又吸睛的城市綠洲特色。

順著腳下的細沙碎石踏上白色石板小徑往裡面走，感覺我被縮小了，身邊仙人掌、棕櫚樹、多肉植物再搭配陽光灑落，誰會相信這裡是台中市區啦！有打扮漂亮的網美，每個角落都不放過，拍下幾百張美照。

逛園區挑床墊床具組

旗艦店內空間乾淨又涼爽，冷氣真的是沒在怕人吹的，床墊也能試躺。這裡主要是皮爾卡登寢具相關的展示間，像是獨立筒床墊、止鼾枕、天絲系列床包與被套等等。不喜歡店員盯著也能自己輕鬆逛，需要店員解說時，會有專人親切招呼，完全沒有逛街的壓力。

剛好來的時候遇到床罩組買一送一，家裡的KING SIZE床罩組真的是不好買到喜歡的花色，我們在店裡東挑西選找到喜歡的，立刻刷卡帶回家。

咖啡館空間和可愛周邊

除了寢具展示，這裡還藏著超夢幻的咖啡館，就在美式露營車後方，即使沒消費也能入內參觀喔。店裡擺了可愛玩偶、Jellycat娃娃、香氛蠟燭、品牌周邊商品….連佈置都很chill。

貨櫃打造的室內空間佈置的寬敞，很少人知道這裡隱藏了咖啡廳。

整趟逛下來，顛覆我對寢具店的想像，他們把生活美學、療癒感、環境體驗通通融合在一起了！從沙漠綠洲造景到法式質感展區，都讓人眼睛一亮。服務人員介紹過程完全零壓力，就算只是進來逛逛、拍照也能隨心所欲。

皮爾卡登寢具文創園區 （皮爾卡登寢具台中旗艦店）

▋地址：台中市南屯區文心南五路三段87號

▋電話：080 087 7277

▋營業時間：12:00-20:00

文章來源：豬飛小姐的彩色生活