台中最新網美打卡熱點 許良宇圖書館今開箱亮相

許良宇圖書館設計感十足，是東勢新地標。(記者張軒哲攝)

〔記者張軒哲／台中報導〕台中山線最美圖書館亮相！凝聚愛心、承載祝福的東勢「許良宇圖書館」，今(26)日於歲末時節溫暖啟用，是獻給東勢、也獻給市民的一份「愛的禮物」。市長盧秀燕出席啟用典禮時表示，這是一座愛的圖書館，不僅象徵公共建設的完成，更是城市以閱讀回應關懷、以文化傳遞愛的具體展現。

文化局表示，許良宇圖書館的誕生，源自企業家許景堂、李碧虹伉儷秉持兒子許良宇「取之於社會、用之於社會」的信念，慨捐1.2億元，市府亦編列逾7300萬元進行裝修與停車場經費，並在龍寶建設承接這份珍貴託付下，結合多家共善廠商捐建建材、總價值逾3700萬元，公私協力將對孩子的思念與祝福，轉化為全民共享的公共資產。

許良宇圖書館室內設計溫馨舒適。(記者張軒哲攝)

全新落成的許良宇圖書館為3層樓的現代建築，設計感十足，以鋼鋁設計為主，搭配暖黃燈光，展現圖書館溫馨書香氛圍，以分齡、分眾規畫設計，為不同閱讀族群提供專屬的閱讀空間，1樓特展區展示東勢在地醬油產業。

除了許良宇特展區，還有兒童閱覽區、親子共讀區、期刊報紙區、青少年閱覽區及開架閱覽區等。館內同步導入全館手機借書服務，並設置全市首座結合停車場的「還書得來速」，讓閱讀融入日常，成為生活中最自然的陪伴。

許良宇圖書館1樓特展區展示東勢在地醬油產業。(記者張軒哲攝)

