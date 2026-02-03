台中最時髦台菜！純白外觀超像咖啡廳，在清水模餐酒館裡吃功夫菜

台中｜做茶菜大墩店

經過大墩路靠近公益路這邊的話應該不難發現這棟純白色的建築物，光看這時髦的外觀應該蠻容易以為是咖啡廳或餐酒館的吧～但這家▸做茶菜◂賣的可是道道功夫菜的台菜唷！光是這二點結合就讓人眼睛為之一亮啦。

原本有勤美店，2026年以大墩店為主哦

一走近店內不難發現做茶菜的裝潢完全有別於一般台菜餐廳，以沉穩的清水模牆面搭配溫暖的木作傢俱以及綠色植栽，在這樣優雅又時髦的環境裡吃台菜感覺自己好有氣質

桌次之間不會設置的很擁擠，用餐起來的感覺是很舒服的。

吧台營造的好像餐酒館的風格，Bartender給我一杯酒啊～((被強生拉走

人數稍多的話也有提供小包廂，可以在這裡開心用餐不怕打擾到別人。

做茶菜大墩店店內的家具和小物都很有清爽簡約的風格，搭配火山花店設計的綠意植栽更是讓整個空間都活潑了起來～

不過說真的做茶菜大墩店真的有酒櫃來著耶！而且每天5點半以後每人只要+600元就有兩支紅白酒和生啤喝到飽的活動，超適合揪朋友來聚餐同樂呀

[未滿18歲請勿飲酒/開車請勿喝酒/禁止酒駕/飲酒過量有害健康]

接著趕緊來看下做茶菜的菜單，選擇很多耶！都是大約3-4人的份量，每一道很想點來吃看看啊 (點我看大圖版線上菜單)

做茶菜自從2021左右開幕，我們就有陸續來用餐了好幾次，2026再來吃發現他們的菜色又更進步了，而且還帶強生的客人來吃，真的還蠻喜歡他們家的台菜創意料理！

京醬肉絲軋燒餅

這道單吃任何一邊都很可以！左邊燒餅中間的口感很像麵包，外皮酥脆外加白芝麻上去真是好吃又香。右邊肉絲帶點特調的醬料甜味，搭配一點蔥絲或是洋蔥更可凸顯風味。兩個包在一起享用更是美味

黃金金沙中卷

這個中卷裡面真的都是紮實的中卷肉，外皮麵衣裹的很均勻，外加特調鹹蛋黃的醬汁讓整體鹹香好吃，趁熱吃還可以吃到酥脆的口感

台灣鹽酥雞

這道就不用多說了，台灣街邊美食鹽酥雞，酥脆的九層塔外加蒜末一起享用，人間美味啊。因為帶客人來享用台菜，這道必點讓他嚐鮮，他也覺得超好吃真有面子

乾鍋白花菜

這道也非常好吃，鍋氣很足，而且還有臘肉在裡面，主角白花椰份量很大，可以搭配大蔥一起享用非常下飯。辣椒裝飾用不會太辣

手作香酥蘿蔔糕

真的可以吃到蘿蔔小塊在裡頭，外皮炸的剛好很酥脆，搭配旁邊蒜泥醬非常對味。裡面還可以吃到臘肉末增添風味。蘿蔔糕也是台菜經典之一好吃不用多說！

高湯蛤蜊絲瓜

也是可以代表台灣蔬菜之一的絲瓜，韓國客人第一次吃到也很經驗。整體甜脆好吃，絲瓜非常多汁。搭配完全沒有腥味的蛤蜊更凸顯這道菜色的風味，非常經典

招牌手作流沙芋泥球

這道就是做茶菜一開始開幕就有的經典菜色。今天來吃不知道第幾次，還是非常好吃，裡面包著鹹蛋黃和芋頭泥，外皮酥脆裡面鹹香，還可以搭配底下的米香一起享用。真正招牌菜呀！

=============底下是2021用餐食記============

廣味雞肉丸燒豆腐 350元

熱愛吃雞肉和豆腐的小吠看到這道立馬決定就是它啦！雞肉丸下方藏了雞蛋豆腐和其他像杏鮑菇、洋蔥等蔬菜配料

雞肉丸子吃起來口感紮實有彈性，底下的雞蛋豆腐份量很多口感也很嫩，燉煮到醬汁都有入味的程度真的很下飯呀，要不是想到熱量小吠應該可以一個人嗑掉一半

松露帶子滑蛋 390元

這道應該算是中西合壁的創意台菜！炒得滑嫩度剛好的滑蛋中都加入了松露，最上面還有三個干貝，一上桌整個香氣撲鼻～

松露特有的香氣融入在口感滑嫩的滑蛋當中，鹹度剛好不會太重，加上煎得很剛好的干貝，小吠也停不了一直往碗裡添了又添

肉末淮南小炒 280元

以為上面二道是白飯小偷嗎？錯，這道才是啊！((抱頭

以蛋絲、韭菜、菜脯、肉末等等組成，既有肉末蝦米的香氣，又有韭菜和菜脯脆口的口感非常好吃，也是會忍不住跟著大口扒飯的一道美味菜色

招牌手作流沙芋泥球(6顆)190元

很適合點來share的這道點心，芋泥球下方舖的是也可以吃的米香喔～

芋泥球的外皮炸得又香又酥，一口咬開立刻感覺嘴裡的芋泥非常綿密細緻，流沙的部分不是沙沙的口感而是有點熔岩起司的感覺，大推這道呀！

巷口塔香鹽酥雞丁披薩 380元

很妙的是做茶菜還有台式口味的披薩料理！我們點了鹽酥雞丁口味的有沒有超台的哈～ 溫馨小提醒：由於是現點現烤會比較需要耐心等候喔～

以道地的台灣食材九層塔和鹽酥雞為主，搭配炸物攤常見的四季豆和玉米筍，刷上口味偏甜的醬汁再加上起司烤過後有一種甜鹹交錯的感覺，餅皮是偏酥脆的口感，沒想到鹹酥雞做成披薩也很合拍耶！

香酥煉乳銀絲卷95元

炸銀絲卷也是讓小吠無法抗拒的簡單美味，菜單看到必點～

銀絲卷外皮炸的很香又酥脆，裡頭口感鬆軟，沾了煉乳一起享用更是邪惡的絕配

湯品部份我們是點個人湯，如果人多想喝可以點大份的唷！

剝皮辣椒雞上湯 190元

裡面的雞腿肉有三大塊，還有蛤蜊、香菇、紅蘿蔔等等配料，湯頭微辣中帶一絲甜味且不油膩，熱熱的喝了超暖胃銀絲卷外皮炸的很香又酥脆，裡頭口感鬆軟，沾了煉乳一起享用更是邪惡的絕配

純粹鮮蔬菇菇湯 150元

喜歡菇類的捧油必點！裡頭的菇類非常多種，湯頭喝起來帶有淡淡的藥膳味，因為加了枸杞跟紅棗喝起來也蠻清甜的，還有雨來菇和大白菜等等配菜，健康滿點的一道湯品。

台灣水果茶 150元

喜歡他們家的水果茶裡面都是真材實料的水果，看的到有百香果、蘋果、柳橙、檸檬片等等水果，加上以鳳梨熬的鳯梨糖因此也有鳯梨的明顯香氣，甜度無法調整但喝起來不會太甜也不會過酸，比例很剛好喔！

炭培烏龍 70元

烏龍茶香很夠，入口後不會澀，搭配各式茶點和重口味菜色都好適合～

先前就吃過勤美店的其他菜色，沒想到這次來吃大墩店還是讓我們又有了不同驚喜，這天揪了朋友一起來吃以上一整桌，真心覺得我們這天在做茶菜點的每道都好好吃喔！！想必以他們的超棒的空間和用心的菜式一定能在公益路美食名單裡佔有一席之地，也很推薦還沒吃過的捧油一定要來嚐嚐呦～

hechino做茶菜-大墩店

地址：台中市南屯區大墩路632之1號

電話：04-23265061

營業時間：11:00-15:00；17:00-22:00

FB：https://pse.is/3bkmk7

IG：https://www.instagram.com/hechino_cuisine/

inline：https://inline.app/booking/-Lv6fmY80L_NAr4-Hxls:inline-live-1?language=zh-tw

文章來源：強生與小吠的HYPER人蔘