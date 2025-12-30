台中最有溫度的伴手禮店！黑色小白兔的堅果塔、酒漬柑橘太涮嘴

台中伴手禮推薦－黑色小白兔BK.Rabbit。位在與台北民生社區富錦街有著相似氛圍的精誠巷弄中的黑色小白兔，將老宅砌上紅磚復刻小時回到外婆家的溫暖記憶，再端上充滿人情味的親切款待，在黑色小白兔可以放鬆地試吃挑選伴手禮，除了可以買到融入台灣在地食材米麩、麻薏、台灣茶、鳳梨等做出的特色伴手禮、年節禮盒、客製化彌月禮盒之外，也可以內用下午茶喝咖啡。

黑色小白兔BK.Rabbit是台中知名手工喜餅、彌月蛋糕Babyface的姊妹品牌，妮妮布魯在2020年時第一次接觸到黑色小白兔還只是在網路上販售，當時的青蔥和米麩口味的曲奇餅乾讓我們一吃就驚艷，現在終於有了門市，想要少量購買就很方便了！

黑色小白兔BK.Rabbit位在台中西區精誠二十二街，除了周邊路邊有多個停車格，在大忠街與向上路口也有個立體停車場(嘟嘟房台中大益站，半小時10元)，走路過來只需3分鐘，相當便利。

精誠二十二街兩旁路樹綠意盎然，搭上老公寓建築，以及這條街上有多家特色美食店家，有種像是台北民生社區富錦街的氛圍

門市主要以販售商品為主，座位區雖然不多但是動距寬敞，適合一個人帶本書靜心喝咖啡，也適合和朋友低聲聊天

內用空間給人一種走進靜靜流動日常片段的感覺，搭配自然光灑落，空氣裡多了幾分溫柔與時間感，沒有過度裝飾，卻處處耐看。

黑色小白兔在試吃這一點真的很大方，只要跟店員說你對哪些口味有興趣，幾乎都可以請他們幫你安排試吃，而且不太限制種類，只要現場有現貨都能試。

試吃的方式也很貼心，有時會用四宮格，有時則是三樣小拼盤，讓人可以慢慢吃、慢慢選，對第一次來或是想挑伴手禮的人來說，真的很加分。

堅果塔

豐富的綜合堅果及蜜漬果乾放在酥脆塔皮中裹上濃郁糖漿，多種堅果在口中咀嚼出多層次口感，不黏牙且不過甜。

核桃酥

核桃果仁裹上太妃糖，但很讓人意外的是有著太妃糖香氣，卻不會太甜膩，一小塊口感脆口又香甜。

香橙果乾

慢火烘烤的香橙片細緻香甜，除了直接吃，也很適合放到紅茶中增添果香~

海苔米香

這款看似樸實的米香卻是意外的涮嘴，不管是大小朋友或是長輩都很喜歡。

選用在地台灣米以及埔里香菇醬油、雲林黑豆醬油製成，口感酥脆帶有淡雅的醬香味，很耐吃的一款。

迷你米果

日式關東煮米果：以這三款口味來說，算是較重口味的一款，鹹香十足，越吃越涮嘴。

椒鹽甘梅米果：用信義鄉的甘梅帶出微酸微甜，很適合作為茶餘飯後的解膩小點。

地中海番茄米果：有著顯眼紅色食材在內，一開始妮妮以為是辣椒呢！結果這是有機番茄丁，並且加入有機豆腐乳，融入東方發酵風味打造獨特的台式地中海風味，個人相當喜歡。

草莓小蛋糕

蛋糕體中加入大量草莓，不只有明顯果粒，就連蛋糕體也帶著微微草莓粉紅感，讓妮妮滿意外這外層的草莓巧克力淋醬是香甜十足但入口不膩，入口後滿滿的草莓香甜幸福感。

金棗鳳梨酥

嚴選台灣在地土鳳梨餡，拌入去籽後細切成丁的金棗果肉，再用蜂蜜柔和果酸，第一口會先感受到鳳梨的酸甜，接著金棗自然的柑橘香慢慢浮現，吃起來不是那種衝擊型酸甜，而是溫潤不膩果香層次，搭配奶油系餅皮特別合拍，相當耐吃。

酒漬柑橘

酒漬柑橘第一口就讓我們很驚艷，店家加入蘋果酒、甘邑酒蜜漬而成，將整個精華濃縮在那果肉中，入口可以感受到柑橘的甜味中散發著酒的香甜感，很有特色。

年節禮盒

黑色小白兔BK.Rabbit以台灣食材入味的曲奇餅乾在網路上起家，以販售伴手禮為主。

是台中十大伴手禮優質店家，也是許多獎賽中的常勝軍。

除了日常點心、固定禮盒之外，在特殊節日像是中秋、耶誕、過年都會設計特殊款禮盒。

禮盒外觀特別融入台灣傳統在地特色，設計了質感籐編盒、玻璃米菓罐，也有木盒、鐵方盒等款式。

如果只是自己想吃，也有日常可以常買的小包裝，隨手單片包裝或超值罐裝的點心、乳酪絲，省去鐵盒包裝更環保也更經濟實惠

復刻方盒系列

2026年馬年節慶禮盒特別選用喜氣嫣紅色風呂敷，包裹著經典款方盒。

有五款內容可選：檸檬小蛋糕、草莓小蛋糕、綜合小蛋糕、田野時序九宮格、金棗鳳梨酥

田野時序九宮格可以吃到9種特色甜點：百香果覆盆子、糖掛腰果、紅椒餅乾、檸檬雪球、鹹蛋黃肉鬆、伯爵餅乾、黑糖燕麥、柚香抹茶、香橙可可

相當適合送給喜歡嘗鮮、多元化不單調的朋友

金棗鳳梨酥，每顆單包裝方便保存與分享

檸檬小蛋糕、草莓小蛋糕可以單一口味，也可組合成綜合小蛋糕

藤編籃禮盒系列

復古純樸風的藤編盒在餅乾吃完之後，很適合擺放在客廳當收納盒，讓客廳更多了點溫度，收到禮盒的人也捨不得轉送給別人啊!!

裡面以單片包裝的日常茶點為主，有海苔米香、堅果塔、核桃酥、香橙果乾

另外，也有搭配乳酪絲罐的組合。

玻璃罐系列

外婆家中常見有許多阿嬤醃漬醬菜的玻璃罐，黑色小白兔也把這傳統人家中常見玻璃罐美化成特色伴手禮，不只帶著台灣文化、兒時記憶，而且也很實用。

小罐裝的有酒漬柑橘、糖掛腰果這類小點心。

有著自然果香、酒香的酒漬柑橘很耐吃，放在客廳中飯後隨時來一片，很解膩、舒服。

米果罐則是一次收入三款高人氣口味的小米果：日式關東煮米果、椒鹽甘梅米果、地中海番茄米果，越吃越涮嘴，一不小心可能就吃完一整罐了！

➤官網全部商品價格、線上訂購

除了購買伴手禮，黑色小白兔也提供舒適的內用空間，菜單上提供咖啡、紅茶、蛋糕及各式小蛋糕，但內容可能會依現場供貨調整。

食記具有時效性，價格、優惠、營業時間以官方公告為主

妮妮布魯第一次接觸到黑色小白兔的米麩曲奇餅乾時，就覺得相當精緻質感，將台灣在地食材的精髓，巧妙揉入每一片手工餅乾、每一款年節禮盒之中，又能表現台灣在地食材特色，不管是自己吃或送禮都很不錯！

到黑色小白兔挑伴手禮，店員會熱情地介紹每一款點心特色與背後的故事，試吃相當大方、選購不催促無壓力，下次想買台中伴手禮，就來黑色小白兔體驗這份結合傳統與創新的味蕾饗宴吧！ 2026年節禮盒在2026.1.10前訂購，最高可享75折，有興趣者可上官方平台詢問，記得要提早訂購喔~

黑色小白兔

文章來源：NINI AND BLUE 玩樂食記