台中最浪漫打卡點 后里環保公園秋景超療癒
[NOWnews今日新聞] 台中市后里環保公園近日迎來最浪漫、最有活力的季節景致！台中市政府建設局指出，園區內約0.5公頃的波斯菊花海即將盛放，紅、白、粉、橘交織成夢幻畫布，落羽松林近期也悄然轉色，構成專屬深秋的雙色盛景，成為假日放鬆的理想去處，吸引大批遊客與攝影愛好者前來取景拍照，現場人潮絡繹不絕。
建設局長陳大田表示，后里環保公園的波斯菊花田雖面積不大，但花色混搭、花形輕盈，襯以11月溫暖陽光與藍天草地，畫面柔美如詩；加上落羽松林正值轉色初期，層次色彩交疊，展現秋日專屬的迷人韻味，成為市民野餐、散步、賞景的熱門去處。
建設局表示，后里環保公園位於后里區堤防路北側，總面積達17公頃，是當地規模最大的綠地之一，園區內設有林蔭步道、廣闊草坡、寵物活動區與無障礙空間，新設的「孩籽世界共融遊戲場」兼具休憩、親子育樂等多元功能，是家庭遊客最愛的遊憩據點，歡迎市民朋友趁著秋日好時光，安排假期漫遊后里，感受花海與秋林交織的浪漫風景。
陳大田說，落羽松由濃綠漸變金黃與橘紅，轉色過程緩慢優雅，預計延續至12月初，與波斯菊盛開期錯開，形成季節錯落的美麗景觀。午後陽光灑落時，花海與松林光影交織，吸引不少攝影好手爭相捕捉冬日絕景，歡迎市民把握花期與轉色期，親自感受自然四季的細膩變化。
市府也提醒，賞花時請共同維護環境整潔，不踩踏花卉、不攀折植栽，讓自然美景長久延續。波斯菊花期可望持續至12月中旬，落羽松轉色也將於12月底迎來尾聲，誠摯邀請民眾攜家帶眷，走進后里環保公園，在繽紛秋冬色中留下專屬城市記憶。
