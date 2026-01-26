台中最狠房仲「8年翻4倍」話術吸金23億 捲款逃泰國護照遭廢狼狽落網

台中最狠房仲葉仁豪不法吸金23億今遭起訴。翻攝葉男FB

永慶房仲加盟店、台中西屯區「聖葉不動產」實際負責人葉仁豪，涉嫌自2019年起佈下龐氏騙局，以投資房產「2年回本、8年翻4倍」等誇張話術，短短幾年內瘋狂吸金逾23億元，連自家員工都坑，至少誘騙41人上當受害。台中地檢署今偵結，依違反《銀行法》等罪起訴葉男，並建請法院從重量刑。

據了解，現年42歲的葉仁豪深耕房仲業十多年，表面上是知名永慶房仲加盟店金主，與女友居住在七期豪宅，私下卻從事不法吸金。檢警查出，他對外宣稱有履約保證金代墊等投資管道，祭出「年息48%至72%」的驚人報酬，洗腦投資人「2年回本、8年本金翻4倍」。許多被害人見前期紅利豐厚，紛紛投入身家，甚至拉親友入坑，卻不知這全是「後金補前金」的騙局，總計吸金高達23億827萬餘元。

檢方指出，葉男行徑極其冷血，他誘騙自家房仲員工擔任分公司人頭負責人，指使他們向銀行申貸、擔任連帶保證人，甚至趁被害人不知情時，將其名下不動產抵押拿去還私債。直到去年9月資金斷裂，員工與被害人上門找不到葉男，才驚覺自己不僅積蓄全無，名下還莫名背負數千萬元債務，多名被害人生活陷入絕境，痛苦直呼：「被最信任的老闆害死！」

檢警介入調查後，葉男於去年9月20日捲款潛逃泰國，台中地檢署承辦檢察官何建寬快刀斬亂麻，在東窗事發不到一週內函請外交部廢止並註銷葉男護照。葉男在異鄉淪為黑戶、寸步難行，2天後只好狼狽搭機返台，一落地便被警方上銬帶走。

檢方在起訴書中痛批，葉男利用高報酬誘騙大眾，嚴重破壞國家金融秩序，惡性重大。為保住被害人血汗錢，檢方已扣押葉男名下不動產及保單。今日全案偵結，依《銀行法》、詐欺、偽造文書等多項罪名將葉男起訴，並要求法院重判嚴懲。



