台中最美幼兒園跨界餐廳！無負擔輕食餐與日式咖哩，聚餐聊天超放鬆

四季藝術幼兒園在台中也算是挺知名的幼兒園，去年跨界開設了▸seasoning四季走走◂，除了有餐廳以外還提供教育研習中心和會議室可供租借，地點鄰近洲際棒球場，這天約了朋友來這裡吃個早午餐，抵達之後發現建物還挺大一棟的呀！

台中｜seasoning 四季走走

建物門口和外觀都被滿滿的綠意包圍，配上白色的建物氛圍營造的很清新！

台中｜seasoning 四季走走

餐廳空間主要是在一樓和B1，整體氛圍也是十分開闊舒適，靠近門口處還有販售一些周邊商品。

台中｜seasoning 四季走走

台中｜seasoning 四季走走

因為造訪時鄰近聖誕節，店內各處都有些聖誕裝飾，不過這天就沒有特地下樓拍攝B1空間。

台中｜seasoning 四季走走

台中｜seasoning 四季走走

台中｜seasoning 四季走走

四季走走的餐點選擇蠻多的，不收服務費不過價位上偏中高；由於菜單頁數較多，可點這裡先觀看囉～

熱拿鐵

有可愛的心型拉花，喝起來還蠻順口。

台中｜seasoning 四季走走

松露菌菇厚切薯塊

帶皮的馬鈴薯口感很鬆軟，搭配松露醬蠻好吃的唷！

台中｜seasoning 四季走走

蜜汁BBQ雞翅

雞翅的部分感覺有刷蜂蜜去烤，吃起來有帶甜度哦！

台中｜seasoning 四季走走

嫩蛋烤蝦蝦輕食餐

這份搭配起來整體蠻沒有負擔的！

台中｜seasoning 四季走走

蝦子煎得很香，調味剛剛好，滑蛋口感很嫩， 地瓜也蒸得很好吃，整體調味都算蠻剛好的，不會沒味道，也不會太過頭。

台中｜seasoning 四季走走

台中｜seasoning 四季走走

沙拉的梅子醋酸酸甜甜，很到味。

台中｜seasoning 四季走走

無骨雞腿嫩蛋咖哩

咖哩的醬汁給得挺多～

台中｜seasoning 四季走走

雞腿很嫩口，咖哩吃起來則是偏日式的甜咖哩口味。

台中｜seasoning 四季走走

白飯部份也有加上藜麥唷～

台中｜seasoning 四季走走

新鮮水果冰淇淋Q鬆餅

鬆餅表現比較一般，口感稍稍偏乾，只有前端有一點點麻糬的口感，和預期的有一點落差～

台中｜seasoning 四季走走

這天吃完四季走走是覺得餐點品質算是有水準，環境也挺好的，算是很適合聚餐聊天啦！最後放上菜單給有興趣的朋朋們參考囉！

seasoning 四季走走

地址：臺中市北屯區崇德十八路28號

電話：04 2243 2000

營業時間：8:30-19:00（週日營業至18:00、週一公休）

官網：https://seasoning.tw/

FB：https://pse.is/8l9vb9

文章來源：強生與小吠的HYPER人蔘