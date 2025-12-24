台中最美歌劇院隱藏美食！台菜竟然可以這麼精緻？推薦梅子雞肉丸和酥脆芋泥球～

先前注意到台中知名地標-台中歌劇院裡開了一間台菜茶食餐廳▸蒔瀞CHER AQUA◂，爬文之後發現是水相餐廳旗下的品牌，先前吃過水相餐聚苑印象還不錯，加上可以線上預約很方便，找了個週末晚上前來用餐看看口味如何～

台中｜蒔瀞 CHER AQUA

蒔瀞CHER AQUA在台中歌劇院的一樓左手邊最裡頭，很巧妙的運用藝術紙藝來當成圍欄。

台中｜蒔瀞 CHER AQUA

用餐空間以淺色系桌椅為主，搭配台中歌劇院本身的建築構造就足夠美了，還有搭配一些綠意做點綴～

台中｜蒔瀞 CHER AQUA

台中｜蒔瀞 CHER AQUA

整體用餐空間比較狹長型，氛圍算是慵懶舒適。

廣告 廣告

台中｜蒔瀞 CHER AQUA

進入12月角落也有聖誕節氛圍的擺飾。

台中｜蒔瀞 CHER AQUA

蒔瀞的菜單可以點我看官網，以下就露出套餐菜單給看倌們參考！我們這天點是雙人雅饗套餐，也是採掃碼點餐唷～

台中｜蒔瀞 CHER AQUA

台中｜蒔瀞 CHER AQUA

雙人套餐的餐點通通上桌啦！整體份量上比較偏精緻，如果是像我們偏大食怪的話可能會覺得吃完稍微有點空虛

台中｜蒔瀞 CHER AQUA

香蒜油蔥娃娃菜

最上頭的油蔥非常的香～明明不是肉燥卻有著在吃肉燥的錯覺，搭配煮得剛好的娃娃菜十分開胃！

台中｜蒔瀞 CHER AQUA

金桔鮮蝦

整尾去殼的鮮蝦搭配切塊的西洋芹以及金桔醬，整體是偏酸甜的滋味，蝦子口感Q彈有新鮮。

台中｜蒔瀞 CHER AQUA

紫蘇梅子雞肉丸

點了這道也是偏酸甜的風味，不過和上面的金桔酸味不同，紫蘇梅的酸度更加讓人口水分泌耶！口感不會太過紮實或鬆散，蠻適中的也很下飯哦～

台中｜蒔瀞 CHER AQUA

阿婆芋粿

芋粿外頭感覺是酥炸，口感很酥～裡頭的芋粿稍稍偏乾一點。

台中｜蒔瀞 CHER AQUA

油封鴨芋泥酥球

外頭炸的很酥，咬開後芋泥內餡算蠻滿的，還有一些鴨肉增加口感和香氣。

台中｜蒔瀞 CHER AQUA

這道還蠻喜歡的～

台中｜蒔瀞 CHER AQUA

蒔種蜜香紅茶

點了一杯熱的，沒想到茶似乎有點濃，晚上要睡覺時睡了好一會兒才睡著，哈哈。

台中｜蒔瀞 CHER AQUA

整體來說蒔瀞的餐點味道都掌握的不錯，服務也挺好的，但就是份量比較偏精緻，明明吃了二人套餐但我們卻都覺得只有六分飽，感覺比較適合小鳥胃的朋友啦！以上給朋朋們參考囉～

蒔瀞CHER AQUA

地址：台中市西屯區惠來路二段101號

電話：04-2255 5858

營業時間：週日-週四11:30-21:00、週五週六11:30-22:00（週一公休）

官網：https://www.npac-ntt.org/visit/meals/c-SR5kqDmpnBQ

文章來源：強生與小吠的HYPER人蔘