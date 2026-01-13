台中會展中心今年首展5萬人預約參觀 百工百業博覽會16日開跑

台中國際會展中心今年首展「百工百業博覽會」將於1月16日至19日開展。(記者蔡淑媛攝)

〔記者蔡淑媛／台中報導〕台中市斥資88億興建台中國際會展中心，今年首展「百工百業博覽會」將於1冃16日至19日開展，由台中市商業會集結138個公會，展開旅遊、建築、年貨、汽車等7大產業展覽、多達684家廠，商業會理事長謝豐享指出，國外也有7國、20個攤位參展代表產品，已有5萬人預約參觀，估計參觀人潮10萬以上，可帶來5億以上商機。

本屆博覽會透過產業主題展區，展現台中百工百業的產業力，展出內容包含「台中首屆室內最大規模年貨展」、「觀光旅遊展」、「國際交流區」、「國際新車展示區」、「數位AI家電暨廚衛安全設備展」、「房產建材裝潢展」、「幸福產業區」等7大主題，集結眾多指標品牌與產業公會參與，提供一站式採購與產業交流平台。

三點一刻外銷20多年，出口占逾70%，結合韓國甜點品牌回國推出新產業模式及展店。(記者蔡淑媛攝)

謝豐享也說，台灣2025年經濟成長率7.64%，續居亞洲四小龍之首，產業目前仍以AI帶動發展，台中市以傳統產業為主，期待隨著台中會展中心啟用，帶動產業鏈及消費動能，跟上AI腳步，欣欣向榮，這次博覽會，其他縣市公會團體也有300多人來觀摩。

業界朝綠建材發展，引進日本百年品牌與隈研武合作的綠地毯，發展碳化軟木板材運用於建築飾材。(記者蔡淑媛攝)

這次年貨展規涵蓋品牌伴手禮、飯店年菜與餐券專區、茗茶、品酒、咖啡、童鞋等，打造室內年貨採購嘉年華，三點一刻總經理朱俊宏指出，品牌外銷20多年，出口占逾70%，結合韓國甜點品牌發展萃茶新機種，發展新的產業模式，在韓國發展，也回國參展及展店；黑橋牌也推出新產品小香腸肉乾參展，業者表示，今年以500到1500元的禮盒打出年節市場，業績成長5%，預估上升15%。

黑橋牌推出新產品小香腸肉乾參展，今年以500到1500元的禮盒打出年節市場，目前業績成長5%，預估上升15%。(記者蔡淑媛攝)

建築材料公會全聯會理事長、三羽建材董事長陳東慶表示，業界朝綠建材發展，企業除引進日本百年品牌隈研武合作的綠地毯，也透過紅酒瓶的軟木塞，發展碳化軟木板材運用於建築飾材，做在牆面、樓板。

還有皮件企也來參展，台中市旅行公會號召集結多家旅行社推出2026春節熱門行程，全面清倉一位不留，日本、韓國、泰國、越南、歐洲等航線優惠齊發；國群皮件為台灣品牌做批發設計，董事長黃琳恩表示，為春節旅遊推出登機箱優惠專案。

擁有200多年歷史、國定三級古蹟的台中樂成宮也受邀參加博覽會，樂成宮董事長何敏誠表示，旱溪媽祖率領宮內眾神進駐展覽現場，為民眾加持賜福。

國群皮件為台灣品牌做批發設計。(記者蔡淑媛攝)

