台中會普發現金嗎？盧秀燕：想跟黃敏惠借錢

▲六都都很窮！台中會不會普發現金？盧秀燕：想跟黃敏惠借點錢。（圖／台中市政府提供，2025.12.04）

[NOWnews今日新聞] 嘉義市擬普發現金6000元，引發外界熱議！台中市長盧秀燕今（12）日前往嘉義市參加中台灣區域治理平台首長會議時，被問及是否跟進發放現金，盧秀燕直言「六都看起來光鮮亮麗，實際上都很窮」，還開玩笑地向嘉義市長黃敏惠表示：「我想跟妳借點錢。」



盧秀燕指出，台中今年沒有歲計賸餘，反而出現高達221億元的短差。雖然上任以來積極還債，已償還數百億元，使台中市負債降至縣市合併升格以來最低（約800多億元），但仍面臨巨大壓力。她進一步揭露，六都普遍存在短差現象，其中今年短差最多的新北市高達889億元，高雄市負債更超過2000億元。

廣告 廣告



嘉義市通過「振興經濟強化民眾消費韌性普發現金加碼計畫」、「振興經濟促進商圈及夜市活絡計畫」、「振興經濟嘉義市觀光產業補助自由行計畫」、「振興經濟永續新生活推動計畫」等提案。將以不舉債方式振興經濟，普發市民6000元現金。盧秀燕大力盛讚黃敏惠市長是全台最好、最傑出的首長，不僅連任四屆深受市民愛戴，更能維持健康的財政狀況，甚至能普發六千元現金。她強調，黃敏惠的治理能力值得全台首長學習。



更多 NOWnews 今日新聞 報導

盧秀燕接班之戰！江啟臣海放楊瓊瓔 藍營民調揭真相：差快三倍

盧秀燕喊第4次政黨輪替！蔡正元驚人斷言：國民黨內沒人比她強

黃敏惠加碼嘉義普發現金6千！被問台中跟進嗎？盧秀燕反應曝光