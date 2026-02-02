台中有鈣讚免費提供24萬學童喝鮮奶 盧秀燕視察超商兌領機制

台中有鈣讚，一周一次免費提供學童喝鮮奶， 盧秀燕視察超商兌領機制。（圖：中市府提供）

台中市政府推出台中有鈣讚計畫，春節後，2月23日開學日起，每周可到超商兌領一瓶鮮奶或豆漿，市長盧秀燕今天（2日）到合作超商門市視察及模擬兌換流程，與學童一同體驗乳品兌領方式，並表示，市府一年花費2.8億，國小幼兒園約24萬人受惠，希望讓孩子健康快樂成長。

台中市政府教育局指出，「台中有鈣讚計畫」提供台中市公立國小及公私立幼兒園學（幼）童，每週可兌領一瓶乳品，除了17種鮮奶，也提供18種豆漿等選擇，兼顧乳糖不耐學童的需求，落實多元、健康的營養補充政策，新計畫從114學年度第二學期開學日，也就是2月23日起實施。

盧秀燕今天特別到合作超商門市視察，模擬兌換流程，盧秀燕說，台中有鈣讚計畫，從新學期開學後，提供小學生和幼兒園幼童，每周免費領取一次牛奶或豆漿，受惠學生約24萬人，市府一年花費2.8億，透過演練和壓力測試，讓孩子了解如何領取，看著孩童們手上拿著卡片，兌換順暢，在場人員都拍手鼓勵。

盧秀燕說，為減輕教職員工負擔，台中有鈣讚計畫，不在學校發放，在七大超商通路進行，家長代領或孩子空餘時間前往超商領取都行，有17種牛奶可以選用，或不喝牛奶，也有18種豆漿可以選擇，鼓勵孩子們一周領取一次，規律飲用，因此，不能一次領完，一次喝掉，同時提醒學童，乳品離開冷藏後，應於30分鐘內飲用完畢，確保食品安全。若學生證不慎遺失，也可於補發申請期間，透過學號或卡號，手動兌領。

教育局說，台中有鈣讚計畫，兌領方式彈性便利，學童可憑數位學生證或台中有鈣讚數位卡證，每週一至週日，至配合的七大通路，包括7-ELEVEN、全家、OK來來、萊爾富、楓康超市、全聯福利中心、美廉社等全台門市兌領每週1瓶乳品，學童也可由家長或親屬代為領取，無須學生本人到場，貼近家庭實際生活情境，減輕家長負擔。市府將持續檢視執行成效，精進相關配套，攜手學校、家長與合作通路，共同打造健康、有活力的台中。（寇世菁報導）