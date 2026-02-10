台中有鈣讚孩童免費喝鮮奶 盧秀燕：送給孩子的新年禮物

台中有鈣讚孩童免費喝鮮奶，領取地不限台中，市長盧秀燕說，送給孩子的新年禮物。（圖：中市府提供）

台中市政府推出台中「有鈣讚」計畫，2月23日開學日起，每週都可以到超商兌領一瓶鮮奶或豆漿。市長盧秀燕今天（10日）在市政會議表示，小學生、幼兒園孩童都可憑數位卡前往超商領取，貼心的是，地點不限台中市，全國七大超商通路都能領取，這是送給孩子的新年禮物，希望讓他們健康快樂成長。（寇世菁報導）

台中市政府10日召開市政會議，教育局長蔣偉民專案報告「台中有鈣讚計畫」，市府一年花費2.8億元，提供台中市公立國小及公私立幼兒園學（幼）童，每週兌領一瓶乳品，除了17種鮮奶，也提供18種豆漿等選擇，兼顧乳糖不耐學童的需求，落實多元、健康的營養補充政策，國小幼兒園約24萬人受惠，希望讓孩子健康快樂成長。

市長盧秀燕表示，春節後，2月23日開學日新計畫上路，小學生應該可以自己使用數位卡領取乳品，但幼兒園孩童恐怕要家長老師協助教導，希望多加宣傳，讓孩子熟悉兌領乳品的流程，別辜負政府美意。盧秀燕說，台中有鈣讚計畫，不用申請，市府主動製發卡片，主動發放給孩子，更貼心的是領取地點不限台中，在外縣市七大超商通路，都能領取。這是市府給孩子的新年禮物。