「台中有鈣讚牛奶」兌領模擬演練 楊瓊瓔暖喊：讓台中孩子每天健康長大

「台中有鈣讚」幫孩子補充營養，公立國小及 公私立幼兒園的學（幼）生自23日起在學期中憑卡每周兌換一瓶鮮奶或豆漿。而今（2日）表態爭取藍營台中市長提名、國民黨立委楊瓊瓔陪著市長盧秀燕，一起跟孩子們進行兌領模擬演練，她也分享，最好的市政，是讓家長少一份擔心、讓孩子多一份營養，她要讓台中的孩子每天都能健健康康長大！

楊瓊瓔在臉書分享，看著孩子雙手捧著那一小盒牛奶，小心翼翼地排隊、嗶一聲完成結帳，那種既緊張又興奮的小表情，真的好可愛。而她的心裡很清楚，對大人來說也許只是一盒牛奶，對孩子來說卻是一份被照顧、被記得的幸福。她也蹲下身一個一個詢問孩子們喜歡什麼口味、每天早餐有沒有好好吃，就像一堂充滿笑聲的生命教育課

台中市有24萬位學童可以喝牛奶，楊瓊瓔相信最好的市政，是讓家長少一份擔心、讓孩子多一份營養，因此她要讓台中的孩子每天都能健健康康長大 ，讓這座城市的未來，像今天孩子手裡的牛奶一樣，溫暖、踏實、裝滿希望。

