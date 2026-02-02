台中有鈣讚計畫提供學童鮮奶 盧秀燕視察模擬演練

（中央社記者郝雪卿台中2日電）台中市政府將於寒假過後新學期開始實施「台中有鈣讚」計畫，提供公立國小及公私立幼兒園學童每週1次鮮奶。市長盧秀燕今天前往超商視察模擬演練，體驗兌領流程。

台中市政府教育局說明，114學年度第2學期將於2月23日開學日，市府同步啟動「台中有鈣讚」計畫，計畫啟動前盧秀燕上午前往合作的超商門市視察，並模擬演練兌換流程，與學童一同實際體驗乳品兌領方式和流程，並和學童在超商內飲用領到的鮮奶。

盧秀燕視察過程中，與學童一同進入門市選取鮮奶或豆漿，並於櫃檯實際操作感應兌領，確認系統流程順暢無誤；同時也提醒學童，乳品離開冷藏後應於30分鐘內飲用完畢，以確保食品安全。若學生證不慎遺失，亦可於補發申請期間透過學號或卡號進行手動兌領，制度設計周延完善。

盧秀燕表示，「台中有鈣讚」計畫提供公立國小及公私立幼兒園學（幼）童，於學期中每週可兌領1瓶乳品，品項除鮮奶外，也提供豆漿等選擇，兼顧乳糖不耐學童需求，落實多元、健康的營養補充政策。

至於兌領方式，盧秀燕指出，學童可憑數位學生證或台中有鈣讚數位卡證，於每週一至週日，至配合的7大通路，包括4大超商、楓康、全聯及美廉社等門市兌領；學童亦可由家長或親屬代為領取，無須學生本人到場，貼近家庭實際生活情境，減輕家長負擔。

盧秀燕在視察模擬演練結束，接受媒體聯訪被問到民眾不滿洲際球場舉辦演唱會的噪音時表示，技術上可以控制，基本上絕大多數民眾支持演唱會活動，台中也需要，這幾次包括五月天及頑童樂團都很成功，少部分會有不同意見，可以透過演唱團體聲量及時間控管來解決技術性問題，讓兩者兼具，不要因噎廢食。

至於被問到有關國民黨針對台中市長選舉提出的協議問題，盧秀燕說，上班時間及在小朋友面前不談政治。（編輯：李錫璋）1150202