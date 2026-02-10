「台中有鈣讚計畫」 盧秀燕：送給孩子新年禮物

台中市政府自宣布2月23日起實施「台中有鈣讚計畫」以來，獲得學校、家長及孩子們熱烈迴響，市長盧秀燕(10)日主持市政會議時表示，有鈣讚計畫是市府與市民共同送給孩子的新年禮物，甚至有孩子親手寫卡片表達感謝，讓市府團隊深受感動。盧市長感謝教育局及各級學校同仁長時間投入準備，從數位卡製作、發放流程，到通路系統整合，確保乳品與豆漿供應充足。她強調，這是台中市首次推動相關計畫，期望在各界共同協助下，讓計畫能順利上線及執行。

盧秀燕市長表示，這項計畫不採申請制，而是由市府主動製卡發放，減輕家長與學校負擔；另教育局與新聞局共同製作的宣導影片，已清楚說明領取流程，並透過學校家長會、教師會、校長群組及志工系統廣泛轉傳，協助家長與孩子快速上手。數位卡可於全國七大通路使用，不受縣市限制，並提供多元選擇，包括約17種鮮奶品牌及18種豆漿品項。她強調，這是市府與市民共同送給孩子的新年禮物，期盼大家在年節期間持續協助推動，讓孩子健康成長，「台中有夠讚」。

教育局長蔣偉民(見圖)以「台中有鈣讚計畫」為題進行專案報告時表示，因中央停辦「學校採用國產可溯源乳品專案」，市府為確保學童營養不中斷，自今年2月23日起推動「台中有鈣讚」學生乳品補充計畫。全市約24萬名學童於學期中，可持數位學生證及有鈣讚數位卡證，每週至全台7大合作通路兌領1瓶鮮乳，或以豆漿替代，不僅延續營養補充，也透過數位化機制有效減輕學校行政負擔。