台中有鈣讚計畫23日上路 盧秀燕：17種牛奶、18種豆漿任選

CNEWS匯流新聞網記者徐德芬／台中報導

為守護孩童營養，台中市政府將於2月23日開學日起，啟動「台中有鈣讚計畫」，公立國小、公私立幼兒園學童每周可到超商兌領一瓶鮮奶或豆漿。台中市長盧秀燕今（2）日表示，台中市受惠學童大約24萬人，經費高達2.8億，為孩子健康、快樂的成長。

盧秀燕說明，「台中有鈣讚計畫」提供台中市公立國小及公私立幼兒園學（幼）童，於學期中每週可兌領一瓶乳品，品項除鮮奶外，也提供豆漿等選擇，兼顧乳糖不耐學童需求，落實多元、健康的營養補充政策。為了養成孩童規律喝牛奶或豆漿的習慣，以及每週都能獲得充足的營養，計畫規定須當週領取。

盧秀燕補充，因為有17種牛奶、18種豆漿品牌可供選擇，後續將觀察第一週實施情形，預估牛奶和豆漿的領取比例，市府將密切與7大通路配合，調整供貨。為了讓計畫能夠進行順利，今日進行演練與壓力測試，確認超商是否準備好、教學孩子如何領取，同時也宣傳新措施及福利，且為了減輕學校教職員工的行政負擔，這次市府選擇直接在7大超商通路進行作業。

教育局說明，計畫兌領方式彈性便利，學童可憑數位學生證或台中有鈣讚數位卡證，於每週一至週日，至配合的7大通路全台門市兌領每週1瓶乳品；學童也可由家長或親屬代為領取，無須學生本人到場，貼近家庭實際生活情境，減輕家長負擔。若學生證不慎遺失，也可於補發申請期間透過學號或卡號進行手動兌領，制度設計周延完善。

照片來源：台中市政府提供

