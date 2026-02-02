"台中有鈣讚"新學期上路! 學童補鈣每週一瓶

中部中心／陳嫈其、蔡枘埏 台中報導

為了推動學生均衡營養，改善學童鈣質不足問題，台中市府就推出，"台中有鈣讚"補鈣措施，學童不用在校排隊、家長不用多跑一趟，23日開始，只要拿取"數位學生證"，到附近超商，就可以領取，台中市長盧秀燕2日也親自現身超商視察，替這項新政策把關。





「台中有鈣讚」政策新學期上路！ 學童補鈣「每週一瓶乳製品」

有鈣讚! 台中學童每週一瓶乳製品 7大超商可領取（圖／民視新聞）





台中市長盧秀燕和小朋友一口喝下牛奶，露出滿足笑容。因為在過年後新學期開始，學童們每個禮拜，都多了一份營養補給。為了改善學童鈣質，攝取不足，台中市府推出「台中有鈣讚計畫」，從23日開始，「公立國小」以及「公私立幼兒園」的學童，每週都能兌領一瓶乳製品。

廣告 廣告









「台中有鈣讚」政策新學期上路！ 學童補鈣「每週一瓶乳製品」

每週一瓶！提供台中學童鮮奶或豆漿 盧秀燕視察流程（圖／民視新聞）





不只喝得到鮮奶，也貼心提供豆漿選項，照顧到乳糖不耐症的孩子，營養補充更全面。台中市長盧秀燕更是親自視察流程，與學童們一起到門市領取乳製品再到櫃台感應領取。只要攜帶「數位學生證」或「台中有鈣讚數位卡」，就能到7ELEVEN、全家，萊爾富等七大超商通路領取。營養補充不再麻煩，也讓孩子在日常生活中，輕鬆把營養喝進去。





原文出處：「台中有鈣讚」政策新學期上路！ 學童補鈣「每週一瓶乳製品」

更多民視新聞報導

因應春節採買人潮 盧秀燕視察各批發市場

盧秀燕校閱88守望相助隊 確保台中市民安心過年

日韓旅遊注意！回台千萬別轉賣「這3物」 衛生局：最高罰200萬

