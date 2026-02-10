「台中有鈣讚」開學2/23就能領 國小幼兒園每週1瓶鮮奶或豆漿

〔記者蘇孟娟／台中報導〕「台中有鈣讚」自114學年度第二學期起上路，台中市長盧秀燕今在市政會議指出，台中市為讓學童「頭好壯壯」，補助學童每週一次喝鮮奶等，下學期開學日2月23日當天起就能領，開學日起台中市公立國小及公私立幼兒園學童，每週可兌領1瓶鮮奶或豆漿，估有24萬人受惠。

台中市教育局長蔣偉民指出，因偏鄉兌換不易，包括水美、福民、大林、和平、白冷及自由國小，採學校與合作業者配送，學校備有冰箱冷藏設施，確保偏鄉學童權益跟市區學生一致，全市估有24萬學童受惠，年編經費2.7億推動。

廣告 廣告

盧秀燕指出，之前因家長敲碗，推出「台中有鈣讚計畫」提供台中市公立國小及公私立幼兒園學(幼)童，於學期中每週可兌領一瓶乳品，品項除鮮奶外，也提供豆漿等選擇，兼顧乳糖不耐學童需求，活動，近日她就收到有學童寫卡片感謝她讓大家可以喝「ㄋㄟㄋㄟ」，大家都很期待。

盧秀燕指出，學童有17種牛奶、18種豆漿品牌可供選擇，後續將觀察第一週的實施情形，預估牛奶和豆漿的領取比例，市府將密切與七大通路配合，調整供貨。

蔣偉民指出，學童可憑數位學生證或台中有鈣讚數位卡證，每週一至週日，至配合的七大通路(包含7-ELEVEN、全家、OK來來、萊爾富、楓康超市、全聯福利中心、美廉社)全台門市兌領每週1瓶乳品；學童也可由家長或親屬代為領取，無須學生本人到場，貼近家庭實際生活情境，減輕家長負擔；若學生證不慎遺失，也可於補發申請期間透過學號或卡號進行手動兌領，制度設計周延完善。

【看原文連結】

更多自由時報報導

找到了！埔里垃圾輻射值超標遭退運 核安會揪出元凶是「它」

鐵軌旁驚見「會移動的草叢」！台鐵列車緊急減速 警查出原因要罰

又有冷氣團！ 氣象專家曝「下一波強冷空氣」影響時段

除夕夜季風恐增強！ 吳德榮：初三轉晴朗穩定、回暖如春

