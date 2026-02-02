台中有鈣讚 24萬學童周周領乳品

台中市2月23日啟動「台中有鈣讚計畫」，學期中每周提供公立國小及公私立幼兒園學童兌領1瓶乳品。市長盧秀燕（前排右三）2日赴合作門市視察，並與學童實地演練兌換流程。（馮惠宜攝）

為守護學童營養不中斷，台中市即將於114學年度第二學期開學日（2月23日）正式啟動「台中有鈣讚計畫」，於學期中每周提供公立國小及公私立幼兒園學童兌領1瓶乳品。市長盧秀燕2日親赴合作通路門市視察，並與學童共同模擬演練兌換流程，確保系統運作順暢；她也強調這項政策受惠人數高達24萬人，投入經費2.8億元，旨在讓孩子健康成長，厚植城市下一代的健康實力。

教育局指出，「台中有鈣讚計畫」針對台中市公立國小及公私立幼兒園學童，提供學期中每周可兌領1瓶乳品。考量學童體質與多元需求，市府規畫多達17種品牌的鮮奶及18種品牌的豆漿供選擇。

廣告 廣告

兌領方式極具彈性，學童可持數位學生證或「台中有鈣讚數位卡證」，自周一至周日前往全台7大合作通路，包含7-ELEVEN、全家、OK、萊爾富、楓康、全聯及美廉社門市領取。此外，計畫體貼家庭需求，開放家長或祖父母、兄姊代領，無須學生本人到場，大幅減輕雙薪家庭負擔。

盧秀燕強調，補充鈣質對孩童長高、長壯、智力發展及視力維護至關重要。為培養規律飲用習慣，計畫採「當周領取」制，不得累積至月底一次兌換，以確保營養吸收均衡。

視察過程中，盧秀燕與學童們一同進入門市選取鮮乳或豆漿，並於櫃檯實際操作感應兌領，確認系統流程順暢無誤；她也特別化身導師提醒學童乳品需存放於7度以下，若離開冷藏後應於30分鐘內飲用完畢，以確保食品安全；若領取後於超商飲用，要記得把垃圾丟入垃圾桶或直接交由店員處理。並且叮嚀學童若卡片不慎遺失，補發期間仍可憑學號或卡號手動兌領，保障權益不中斷。

教育局強調，孩子的健康是城市最重要的投資，「台中有鈣讚計畫」不僅補充學童成長所需的關鍵營養，也透過多元通路與數位化管理，提升政策可近性與便利性。未來市府將持續檢視執行成效，精進相關配套，攜手學校、家長與合作通路，共同打造健康、有活力的台中。