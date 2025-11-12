台中有「結界」無雲層？台中氣象站：颱風逐漸北上 中部降雨機率增加

台中市有結界？今天上午無風雨，台中氣象站表示，隨著颱風北上，雨勢就會明顯。(記者蘇金鳳攝)

〔記者蘇金鳳／台中報導〕台中市有「結界」？11日有網友指晚上11點鳳凰颱風雷達回波圖，北東及南部都有雲層，只有中部一片空白，直呼台中結界再現，對此，台中氣象站解釋，北邊、東部主要雲系是來自東北季風及颱風外圍共伴的影響，南部主要雲系是來自颱風外圍的雲系影響，這樣看起來好像北邊及東部及南部都有雲，只有中部沒有雲，但颱風逐漸北上靠近中部，降雨機會就會明顯增加。

由於台中市在多次颱風都會出現如此「結界」的現象，台中氣象站表示，只要是這種型態的天氣就會如此。

台中氣象站表示，該時段的回波圖在北邊、東部的回波圖是藍色，是颱風外圍及東北季風共伴產生水氣的影響，南邊也是颱風外圍的影響，但隨著颱風逐漸北上，中部就會感覺到降雨的現象。

