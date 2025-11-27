台中木製桌椅學生免費領用 盧秀燕盼改善市民居家學習環境
CNEWS匯流新聞網記者徐德芬／台中報導
台中市政府編列4.5億元經費為全市國中小換裝可調式課桌椅，汰換下來仍堪用的木製課桌椅則開放學生免費領取，讓資源再利用。市長盧秀燕26日下午前往潭陽國小關心領用情形，並鼓勵孩子珍惜使用，盼藉此改善市民的居家學習環境。
盧秀燕說明，市府推動「陪你長大—全面汰換學校課桌椅」計畫，分3期汰換全市國中小15萬餘套老舊課桌椅，並以高年級為優先，讓大、小朋友可依照自己的身高調整，也特別設計將桌子下方橫槓往前調，可自由伸放腳。
盧秀燕表示，許多家庭的孩子在家沒有專屬書桌，只能在餐桌或茶几上寫功課，容易影響姿勢與專注力，甚至聽聞有學生趴在地上寫功課，媽媽知道有開放領取課桌椅就趕快來申請，領取時眼眶泛淚，可見家長對孩子的愛多麼偉大。市府開放學生領用不僅希望幫助家庭改善居家學習環境，也延續公共財物的生命力。
教育局指出，汰換下來仍堪用的木製課桌椅，教育局訂有明確處理原則，包括校內留用、跨校或跨機關無償移撥，以及上架「惜物網」標售；目前全市國中小可調式課桌椅汰換仍在陸續進行中，後續各校將依照市府規範完成木製課桌椅盤點及再利用作業。
立委羅廷瑋表示，日前他受邀到信義國小參加軟網聯誼賽，在校園角落發現一批被汰換的課桌椅。仔細檢視後發現，這些課桌椅雖然老舊，但完整度仍有8成，丟棄實在可惜。秉持「環保利用、物盡其用」的理念，已致電校長將這批課桌椅媒合給有需要的單位或家庭。配合學校流程，12月12日開始公告課桌椅領取時間。
照片來源：台中市政府提供
賴清德提1.25兆國防特別預算 馬文君：先幫志願役加薪改善待遇
