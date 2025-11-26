台中未婚小媽媽不滿男友分手 產下小男嬰竟「親手推下11樓」慘死

2024年11月，台中市太平區22歲夏姓女子在自家房間內產下一名健康男嬰，但因與其生父分手並吵架，竟在情緒激動中將男嬰從11樓窗台推下，最終導致男嬰當場身亡。（示意圖／翻攝unsplash）

2024年11月，台中市太平區發生一起令人心碎的命案。22歲夏姓女子在自家房間內產下一名健康男嬰，但因與其生父分手並吵架，竟在情緒激動中將男嬰從11樓窗台推下，最終導致男嬰全身多處骨折、臟器受損，當場身亡。近日檢方偵結此案，將夏女依涉犯兒少法、成年人故意對兒童殺人罪嫌起訴。

根據檢警調查，夏女與男友莊姓男子在2021年結識並開始交往。2023年，下女為莊男生下一名女嬰，之後兩人又在2024年3月分手。然而，夏女在當時已經出現生理期未準時跡象，之後在同年10月確認懷孕，在11月28日凌晨於自家房間生下受害男嬰。

廣告 廣告

據了解，懷孕期間，夏女就曾多次與莊男發生口角。生下男嬰後，她疑似因對感情狀況心生不滿，無視男嬰健康狀況良好，先將他用毛毯包裹放在房間窗框上，接著又情緒失控將男嬰從窗口推落，導致剛出生的小男嬰自11樓重摔到1樓花圃，全身多處骨折出血、臟器受損，當場身亡。

起初，夏女乾爸還以為是發生意外，直到孩子被送醫搶救後，醫院察覺男嬰傷勢不對勁，立刻向警方進行通報，案件才因此曝光。

全案經太平警分局、中市府社會局提出告訴。台中地檢署近日偵結認定，夏女涉犯兒少法、成年人故意對兒童殺人罪嫌明確，已依法起訴夏女，預計後續將由國民法官進行審理。

原始連結

看更多 CTWANT 文章

發票開獎更新載具APP！ 網驚見工程師「落落長私人日記」

國二女「脊椎剛開刀」坐一般座位仍被逼讓座 媽氣炸：要穿泳衣出門嗎？

拖行學妹3層樓還割髮！施暴男學生家長「1理由」要求多體諒 網氣炸：別找藉口