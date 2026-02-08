台中東勢地政所在百年昭和屋 辦客語文學主題親子日

陳卜戈同學即興中阮演奏唐山過台灣。（記者徐義雄攝）

記者徐義雄／台中報導

老屋不只能參觀，還能化身成充滿想像力的故事教室。台中市東勢地政所七日下午，在充滿懷舊氣息的百年昭和屋舉辦親子日活動，邀請客語詩人何卿爾老師，以「老屋寶客夢－讓客語文學動起來」為主題，透過故事分享、互動遊戲與角色想像，引領大小朋友走進客語文學的奇妙世界。

地政局表示，東勢地政所接管的百年昭和屋，就像一本會說故事的老書，承載著山城歲月與文化記憶。

親子日特別規劃「坐進老屋裡聽故事、學客語」，語言學習不再只是課堂上的記憶，一場好玩又溫馨的冒險旅程。孩子能在歡笑中認識母語文化，親子陪伴中留下成長的美好回憶；透過活動設計，促進公務人員與子女之間的情感交流。

東勢地政所主任陳應欽說，活動就像一場小小的故事派對，孩子們坐在老屋的榻榻米空間中，自由穿梭於故事與想像之間，開心學習、自在表達；家長牽著孩子的手，探索文化、一起成長，學習成為一段溫馨又快樂的親子時光。