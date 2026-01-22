台中東勢埤豐橋奪工程界最高榮譽金質獎、建設局長獲頒全國唯二專業獎章

建設局長陳大田獲頒全國唯二的「公共工程專業獎章」。

行政院公共工程委員會昨（21）日舉行第25屆公共工程金質獎頒獎典禮，台中市政府建設局以「東勢區埤豐橋改建工程」榮獲土木工程類優等殊榮；同時，建設局長陳大田因長期推動優質公共工程、成效卓著，獲頒全國唯二的「公共工程專業獎章」，為台中市公共建設再添榮耀。

陳大田局長率領建設團隊北上受獎，除了感謝評審團肯定市府團隊在工程管理與施工品質上的努力，更強調未來將秉持市長盧秀燕「開不了工的要開工、完不了工的要完工」持續精進工程管理制度，確保每一項建設都能回應市民期待，讓公共工程不僅止於硬體建設，更能貼近市民實際需求，展現城市溫度。

陳大田表示，公共工程金質獎為國內公共工程界最高榮譽之一，也是工程界的年度重要盛事，「東勢埤豐橋」，此次獲頒「行政院公共工程專業獎章」，表彰其多年來在公共工程政策推動、工程品質提升、制度改革及人才培育等方面的卓越貢獻，陳大田局長則認為這項榮耀屬於整個建設團隊，也代表中央對台中市公共工程治理方向的高度肯定，未來市府將持續以專業為核心，精進工程管理制度，穩健推動各項公共建設。