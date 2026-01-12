台中東勢新丁粄節 緊鑼密鼓

三月三日多間廟宇將舉辦「（外鬥內豆寸）粄」競賽，場面壯觀。（資料照片。記者徐義雄攝）

記者徐義雄∕台中報導

台中東勢新丁粄節將於二月二十七日、二十八日及二月三日，在東勢客家文化園區、東勢第五橫街及多家廟宇登場。預期將吸引上萬名市民與全國遊客走進山城，共同感受最具代表性的客庄節慶魅力。

客委會主委江俊龍說，新丁粄節是東勢客庄流傳上百年的重要民俗活動。「新丁粄」源自早期居民以米粄向伯公（土地公）祈求新生、傳遞喜悅的信仰，逐漸發展為凝聚社群情感、分享幸福的「（外鬥內豆寸）粄文化」，成為全台獨一無二的客庄節慶。今年活動主視覺以「麒麟送子」為創作核心，象徵祥瑞的麒麟分別捎來代表男生的龜粄與代表女生的桃粄，傳達「好孕」與「好運」雙重祝福，也展現新丁粄節與時俱進、重視性別平等的現代價值。

主視覺由擅長水彩與油畫創作的藝術家丘璦珍老師操刀，創作過程中巧妙結合龜粄、桃粄與「麒麟送子」的歷史意象，以細膩寫實的筆觸描繪麒麟騰雲駕霧、送福降臨的神聖姿態，完整呈現節慶祝福的溫暖氛圍。

客委會說明，「處處都是新丁粄」正是東勢新丁粄節最迷人的特色。東勢新丁粄以獨特的「花豆內餡」製作，口感綿密、甜而不膩，與一般紅豆餡新丁粄截然不同。

二月廿七、廿八日於東勢客家文化園區展館內，將展出重達一百廿斤的超級新丁粄，晚間六時現場切粄分享；廿八日晚間在北興里雙福祠舉辦?粄活動，推出限量新丁粄ＤＩＹ手作體驗。

三月三日「正月半」當天，永光祠、永安宮（鯉魚伯公廟）、米粉寮樂善祠、泰安宮及芎蕉下伯公廟等地，同步舉辦傳統鬪粄賽，並開放民眾擲筊祈福，幸運者可將象徵福氣的新丁粄帶回家。