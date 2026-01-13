台中東勢新丁粄節「麒麟送子」2/27登場

台中市政府客家事務委員會邀請全國民眾，把握假期及「正月半」元宵節參加新丁粄節。

▲台中市政府客家事務委員會邀請全國民眾，把握假期及「正月半」元宵節參加新丁粄節。

2026台中東勢新丁粄節將於2月27日、28日及3月3日，在東勢客家文化園區、東勢第五橫街及多家廟宇盛大登場。今年活動適逢連續假期，預期將吸引上萬名市民與全國遊客走進山城，共同感受最具代表性的客庄節慶魅力。台中市政府客家事務委員會誠摯邀請全國民眾把握假期與「正月半」元宵時節，親臨東勢，體驗融合祈福、分享與人情味的新丁粄文化。

廣告 廣告

客委會主委江俊龍表示，新丁粄節是東勢客庄流傳上百年的重要民俗活動。今年活動主視覺以「麒麟送子」為創作核心，象徵祥瑞的麒麟分別捎來代表男生的龜粄與代表女生的桃粄，傳達「好孕」與「好運」雙重祝福，也展現新丁粄節與時俱進、重視性別平等的現代價值。

江俊龍指出，「處處都是新丁粄」正是東勢新丁粄節最迷人的特色。東勢新丁粄以獨特的「花豆內餡」製作，口感綿密、甜而不膩，與一般紅豆餡新丁粄截然不同。2月27、28日於東勢客家文化園區展館內，將展出重達120斤的超級新丁粄，並於晚間6時現場切粄分享；28日晚間在北興里雙福祠舉辦鬪粄活動，並推出限量新丁粄DIY手作體驗，全程免費參與。3月3日「正月半」當天，永光祠、永安宮（鯉魚伯公廟）、米粉寮樂善祠、泰安宮及芎蕉下伯公廟等地，將同步舉辦傳統鬪粄競賽，場面熱鬧壯觀，現場也開放民眾擲筊祈福，幸運者可將象徵福氣的新丁粄帶回家，絕對是不容錯過的年度盛事。