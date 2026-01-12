台中東勢新丁粄節2/27登場 主視覺「麒麟送子」

【記者陳世長台中報導】2026台中東勢新丁粄節將於2月27日、28日及3月3日，在東勢客家文化園區、東勢第五橫街及多家廟宇盛大登場。今年活動適逢連續假期，預期將吸引上萬名市民與全國遊客走進山城，共同感受最具代表性的客庄節慶魅力。台中市政府客家事務委員會誠摯邀請全國民眾把握假期與「正月半」元宵時節，親臨東勢，體驗融合祈福、分享與人情味的新丁粄文化。





客委會主委江俊龍表示，新丁粄節是東勢客庄流傳上百年的重要民俗活動。「新丁粄」源自早期居民以米粄向伯公（土地公）祈求新生、傳遞喜悅的信仰，並逐漸發展為凝聚社群情感、分享幸福的「粄文化」，成為全台獨一無二的客庄節慶。今年活動主視覺以「麒麟送子」為創作核心，象徵祥瑞的麒麟分別捎來代表男生的龜粄與代表女生的桃粄，傳達「好孕」與「好運」雙重祝福，也展現新丁粄節與時俱進、重視性別平等的現代價值。



江主委進一步指出，今年主視覺由擅長水彩與油畫創作的藝術家丘璦珍老師操刀，創作過程中巧妙結合龜粄、桃粄與「麒麟送子」的歷史意象，以細膩寫實的筆觸描繪麒麟騰雲駕霧、送福降臨的神聖姿態，完整呈現節慶祝福的溫暖氛圍。主視覺一經曝光即引發熱烈回響，不少民眾直呼「一看就感覺幸福要來了」，成為今年新丁粄節的一大亮點。



客委會說明，「處處都是新丁粄」正是東勢新丁粄節最迷人的特色。東勢新丁粄以獨特的「花豆內餡」製作，口感綿密、甜而不膩，與一般紅豆餡新丁粄截然不同。2月27、28日於東勢客家文化園區展館內，將展出重達120斤的超級新丁粄，並於晚間6時現場切粄分享；28日晚間在北興里雙福祠舉辦?粄活動，並推出限量新丁粄DIY手作體驗，全程免費參與。3月3日「正月半」當天，永光祠、永安宮（鯉魚伯公廟）、米粉寮樂善祠、泰安宮及芎蕉下伯公廟等地，將同步舉辦傳統?粄競賽，場面熱鬧壯觀，現場也開放民眾擲筊祈福，幸運者可將象徵福氣的新丁粄帶回家，絕對是不容錯過的年度盛事。



客委會補充，為便利青年學子返鄉、也讓更多遊客能參與這場年度客庄盛會，今年特別配合連續假期，提前於2月27日熱鬧開跑，期間規劃多達16項系列活動，包含「社區成長教室文化創意展示」、「客家特色產業展售會」等上百個攤位，主舞台也將帶來豐富精彩的藝文演出，邀請民眾走進東勢，用味蕾、視覺與心靈，一起感受客家文化的深厚底蘊。更多活動資訊，請上「台中東勢新丁粄節」臉書粉絲專頁查詢（https://www.facebook.com/SinDingBan）。