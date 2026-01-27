台中東勢新丁粄節2/27登場 探索馬戲魅力

（中央社記者郝雪卿台中27日電）「2026台中東勢新丁粄節」將於2月27日、28日登場，市府客委會今天宣布，今年活動亮點是邀請全國民眾，一起來到山城，在新丁粄節探索馬戲魅力。

台中市政府客家事務委員會今天在市府惠中樓舉辦「2026台中東勢新丁粄節」宣傳活動，由市府客委會主委江俊龍主持，立法院副院長江啟臣、國民黨台中市議員邱愛珊、吳振嘉、劉士州等人到場為活動揭開序幕。

江俊龍表示，「台中東勢新丁粄節」是具有上百年歷史的客庄民俗活動，不只帶來好運，也可以祈求「好孕」，想生男生就吃龜粄，想生女生就吃桃粄。

江俊龍說，今年新丁粄節好運再加「馬」，特邀台灣第一個當代馬戲藝術團、由榮獲「中華民國十大傑出青年」林智偉所帶領的FOCASA馬戲團，首次來到台中山城演出，也是今年活動最大亮點，2月27日晚間將在東勢客家文化園區帶來精采的親子劇場，邀請全國民眾一起在新丁粄節探索馬戲魅力。

江啟臣致詞表示，從小就喜歡吃這種粿，就是客家人說的粄，也代表一種文化，全世界都有求子文化，各國求子文化不同，用作粄求子的就只有客家人，尤其在東勢新丁粄節是客家節慶代表文化之一，每一年都有不同特色。過去新丁粄節都在元宵節舉辦，這次調整配合連續假期在228連假登場，方便大家規劃出席。

江啟臣認為，客家人最重視家庭及教育，更重要的是家庭價值，都在這個節慶中彰顯，透過這個節慶可以一定程度彰顯家庭價值，對少子化的改善也能有幫助。

客委會說明，東勢客家文化園區展館內將有一年一度120斤超級新丁粄龜粄與桃粄展示，並於活動兩天晚間6時分享給現場民眾；民眾也可至「北興里雙福祠」參與求子儀式，或前往「東勢文昌廟」祈求文運昌隆。（編輯：龍柏安）1150127