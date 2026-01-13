台中東勢新丁粄節27日登場 展出120斤超級大粄

（中央社記者趙麗妍台中13日電）2026台中東勢新丁粄節將於2月27日、28日及3月3日在東勢客家文化園區、東勢第五橫街及多家廟宇登場。主視覺「麒麟送子」，27、28日將展出120斤重的超級大粄。

台中市政府客家事務委員會主委江俊龍今天告訴媒體表示，新丁粄節是東勢客庄流傳上百年的重要民俗活動。「新丁粄」源自早期居民以米粄向伯公（土地公）祈求新生、傳遞喜悅的信仰，逐漸發展為凝聚社群情感、分享幸福的「鬪粄文化」。

江俊龍提到，今年活動主視覺以「麒麟送子」為創作核心，象徵祥瑞的麒麟分別捎來代表男生的龜粄與代表女生的桃粄，傳達「好孕」與「好運」雙重祝福。

江俊龍指出，主視覺由擅長水彩與油畫創作的藝術家丘璦珍操刀，創作過程中巧妙結合龜粄、桃粄與「麒麟送子」的歷史意象，以細膩寫實的筆觸描繪麒麟騰雲駕霧、送福降臨的神聖姿態，完整呈現節慶祝福的溫暖氛圍。

客委會補充說明，「處處都是新丁粄」正是東勢新丁粄節最迷人的特色。東勢新丁粄以獨特的「花豆內餡」製作，口感綿密、甜而不膩，與一般紅豆餡新丁粄截然不同。2月27、28日在東勢客家文化園區展館內，展出重達120斤的超級新丁粄，晚間6時現場切粄分享。

28日晚間在北興里雙福祠舉辦鬪粄活動，推出限量新丁粄DIY手作體驗。3月3日永光祠、永安宮（鯉魚伯公廟）、米粉寮樂善祠、泰安宮及芎蕉下伯公廟等地，舉辦傳統鬪粄競賽，現場也開放民眾擲筊祈福，幸運者可將新丁粄帶回家。（編輯：李亨山）1150113