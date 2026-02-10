台中東勢民宅凌晨起火 消防陽台救出３人

台中市東勢區一處三樓透天民宅昨日凌晨發生火警，消防人員獲報到場布水線搶救，迅速將火勢撲滅。（記者陳金龍翻攝）

記者陳金龍／台中報導

台中市東勢區東蘭路一處民宅十日凌晨發生火警，一樓大門無法打開，台中市消防局獲報，從住宅二樓陽台救出二女一男，幸皆意識清楚，其中，八十二歲老翁身體不適、呼吸喘，另二名四十五歲及十七歲女性則預防性送醫，三人分別被送往東勢農民醫院及農原醫院，起火原因待火調人員調查釐清。

台中市消防局昨日凌晨零時四十五分獲報，東勢區東蘭路發生住宅火警，派遣第二大隊、轄區東勢分隊等共計六個單位，出動各式消防車十五輛、消防人員三十二名前往救援。

消防人員表示，現場為一棟三樓ＲＣ結構建築物，一樓有煙竄出，消防隊員破壞一樓大門進屋滅火，火勢在一時十四分控制並撲滅。現場燃燒客廳前側雜物及電器，燃燒面積約一平方公尺，起火原因由火調人員調查中。

消防人員從二樓陽台共救出三人，皆意識清楚，預防性送往東勢農民醫院及衛福部豐原醫院。