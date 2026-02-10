台中東勢民宅凌晨起火 3人預防性送醫

〔記者歐素美／台中報導〕今天凌晨零時45分，台中市東勢區東蘭路一處民宅發生火災，台中市消防局獲報，從住宅2樓陽台救出2女1男，幸皆意識清楚，其中，82歲老翁身體不適、呼吸喘，另2名45歲及17歲女性則預防性送醫，3人分別被送往東勢農民醫院及農原醫院。

這起火災發生在10日0時45分，東勢區東蘭路一處住宅起火，台中市消防局獲報立即派遣第二大隊、轄區東勢分隊等共計6個單位，出動各式消防車15輛、消防人員32名，現場由副大隊長趙冠斐擔任指揮官前往救災。

消防人員表示，現場為3層樓RC結構建築物，1樓有煙竄出，消防人員很快在1時14分即撲滅火勢，在該戶2樓陽台救出2名女性，分別45歲及17歲，皆意識清楚，預防性送往東勢農民醫院及衛福部豐原醫院；另有1名82歲老翁，原本在2樓後側房間，消防人員將他送到2樓陽台，以梯子送下樓，老翁出現身體不適、呼吸喘，但意識清楚，救護車將他送往東勢農民醫院救治。

消防局表示，火災現場為客廳前側雜務及電器燃燒起火，燃燒面積約1平方公尺，起火原因由火調人員調查中。

